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Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями
Варенье из смородины в период холодов будет идеальной альтернативой разнообразным десертам. Также его можно использовать как начинку для выпечки. И хранится такая заготовка прекрасно.
Идея приготовления вкусного варенья из смородины опубликована на странице фудблогера marichka repetska в Instagram.
Ингредиенты:
- смородина – 1 кг.
- сахар – 1 кг.
Способ приготовления:
1.Смородину взбить.
2. Промыть и поставить закипаться на средний огонь.
3. Варить 3 минуты.
4. Взбить блендером.
5. добавить сахар, перемешать.
6. Варить на маленьком огне 10 минут.
7. Залить горячим в простерилизованные банки.
8. Закрыть простерилизованными крышками.
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