Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
78
Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

Варенье из смородины в период холодов будет идеальной альтернативой разнообразным десертам. Также его можно использовать как начинку для выпечки. И хранится такая заготовка прекрасно.

Идея приготовления вкусного варенья из смородины опубликована на странице фудблогера marichka repetska в Instagram.

Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

Ингредиенты:

  • смородина – 1 кг.
  • сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

1.Смородину взбить.

2. Промыть и поставить закипаться на средний огонь.

Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

3. Варить 3 минуты.

Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

4. Взбить блендером.

5. добавить сахар, перемешать.

Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

6. Варить на маленьком огне 10 минут.

7. Залить горячим в простерилизованные банки.

Домашнее варенье из смородины на зиму: делимся идеальными пропорциями

8. Закрыть простерилизованными крышками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты