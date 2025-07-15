Варенье из смородины в период холодов будет идеальной альтернативой разнообразным десертам. Также его можно использовать как начинку для выпечки. И хранится такая заготовка прекрасно.

Идея приготовления вкусного варенья из смородины опубликована на странице фудблогера marichka repetska в Instagram.

Ингредиенты:

смородина – 1 кг.

сахар – 1 кг.

Способ приготовления:

1.Смородину взбить.

2. Промыть и поставить закипаться на средний огонь.

3. Варить 3 минуты.

4. Взбить блендером.

5. добавить сахар, перемешать.

6. Варить на маленьком огне 10 минут.

7. Залить горячим в простерилизованные банки.

8. Закрыть простерилизованными крышками.

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