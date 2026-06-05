Домашние глазированные сырки могут легко конкурировать с магазинными десертами. Они получаются нежными, сливочными и имеют насыщенную клубничную начинку внутри. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а результат приятно удивит даже тех, кто часто покупает готовые сырки. Такой десерт отлично подойдет к чаю, кофе или как сладкое угощение для всей семьи.

Идея приготовления вкусных глазированных сырков с клубникой опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.

Ингредиенты для творожной массы:

творог – 400 г творога

сливочный сыр – 200 г

сливочное масло – 70 г

сахарная пудра – 70 г

ваниль – по вкусу

сахарное печенье – 50 г

Для клубничной начинки:

клубника – 120 г

лимонный сок – 1 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

крахмал – 1 ч.л.

вода – 2 ст.л.

Для глазури:

молочный шоколад – 250 г

подсолнечное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте клубничную начинку. Ягоды мелко нарежьте и переложите в небольшую кастрюлю.

2. Добавьте сахар и несколько капель лимонного сока. Перемешайте и доведите массу до кипения.

3. Отдельно растворите крахмал в воде и влейте к клубнике. Проварите смесь еще 1-2 минуты до легкого загустения.

4. Готовую начинку переложите в кондитерский мешок или небольшую емкость и оставьте охлаждаться.

5. Для творожной массы соедините творог, сливочный сыр, мягкое сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и измельченное сахарное печенье.

6. Взбейте все ингредиенты блендером до максимально однородной и нежной консистенции.

7. Переложите творожную массу в кондитерский мешок.

8. Для формирования сырков используйте силиконовые формы или пищевую пленку. Сначала выложите часть творожной массы, затем добавьте клубничную начинку и закройте ее еще одним слоем творожной основы.

9. Сформированные сырки поставьте в морозильную камеру примерно на два часа, чтобы они хорошо застыли.

10. Для глазури растопите молочный шоколад на слабом огне или на водяной бане. Добавьте подсолнечное масло и тщательно перемешайте до гладкой консистенции.

11. Охлажденные сырки достаньте из морозилки. С помощью шпажки или вилки окуните каждый сырок в шоколадную глазурь.

12. Выложите десерт на пергамент и оставьте на несколько минут. Благодаря холодной творожной основе шоколад застывает практически мгновенно.

13. Готовые домашние глазированные сырки с клубничной начинкой можно подавать сразу или хранить в холодильнике. Десерт получается нежным, ароматным и станет отличной альтернативой магазинным сладостям.

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