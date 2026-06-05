Домашние глазированные сырки с клубничной начинкой: очень легко приготовить
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Домашние глазированные сырки могут легко конкурировать с магазинными десертами. Они получаются нежными, сливочными и имеют насыщенную клубничную начинку внутри. Для приготовления понадобятся простые ингредиенты, а результат приятно удивит даже тех, кто часто покупает готовые сырки. Такой десерт отлично подойдет к чаю, кофе или как сладкое угощение для всей семьи.
Идея приготовления вкусных глазированных сырков с клубникой опубликована на странице фудблогера irina kozachuk в Instagram.
Ингредиенты для творожной массы:
- творог – 400 г творога
- сливочный сыр – 200 г
- сливочное масло – 70 г
- сахарная пудра – 70 г
- ваниль – по вкусу
- сахарное печенье – 50 г
Для клубничной начинки:
- клубника – 120 г
- лимонный сок – 1 ч. л.
- сахар – 1 ст. л.
- крахмал – 1 ч.л.
- вода – 2 ст.л.
Для глазури:
- молочный шоколад – 250 г
- подсолнечное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте клубничную начинку. Ягоды мелко нарежьте и переложите в небольшую кастрюлю.
2. Добавьте сахар и несколько капель лимонного сока. Перемешайте и доведите массу до кипения.
3. Отдельно растворите крахмал в воде и влейте к клубнике. Проварите смесь еще 1-2 минуты до легкого загустения.
4. Готовую начинку переложите в кондитерский мешок или небольшую емкость и оставьте охлаждаться.
5. Для творожной массы соедините творог, сливочный сыр, мягкое сливочное масло, сахарную пудру, ваниль и измельченное сахарное печенье.
6. Взбейте все ингредиенты блендером до максимально однородной и нежной консистенции.
7. Переложите творожную массу в кондитерский мешок.
8. Для формирования сырков используйте силиконовые формы или пищевую пленку. Сначала выложите часть творожной массы, затем добавьте клубничную начинку и закройте ее еще одним слоем творожной основы.
9. Сформированные сырки поставьте в морозильную камеру примерно на два часа, чтобы они хорошо застыли.
10. Для глазури растопите молочный шоколад на слабом огне или на водяной бане. Добавьте подсолнечное масло и тщательно перемешайте до гладкой консистенции.
11. Охлажденные сырки достаньте из морозилки. С помощью шпажки или вилки окуните каждый сырок в шоколадную глазурь.
12. Выложите десерт на пергамент и оставьте на несколько минут. Благодаря холодной творожной основе шоколад застывает практически мгновенно.
13. Готовые домашние глазированные сырки с клубничной начинкой можно подавать сразу или хранить в холодильнике. Десерт получается нежным, ароматным и станет отличной альтернативой магазинным сладостям.
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