Домашние хачапури – это быстрое блюдо, которое идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина. Они получаются мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Главное преимущество этого рецепта – отсутствие сложных процессов и духовки. Все готовится на обычной сковородке из простых продуктов, которые есть на каждой кухне. Начинка из расплавленного сыра делает блюдо особенно сытным и ароматным.

Идея приготовления хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 450 г

кефир – 280 г

яйцо – 1 шт.

масло – 20 г

соль – 1/4 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

разрыхлитель – 10 г

Ингредиенты для начинки:

моцарелла – 200 г

сулугуни – 200 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло. Добавьте разрыхлитель и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его отдохнуть примерно на 15-30 минут.

2. Сыр натрите на крупной терке и смешайте до однородности.

3. Тесто поделите на 4 равные части. Каждую часть раскатайте в тонкий круг.

4. В центр выложите творожную начинку, соберите края и снова осторожно раскатайте, формируя корж.

5. Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте хачапури с обеих сторон до золотистой корочки.

6. Готовые горячие хачапури сразу смажьте сливочным маслом, чтобы они стали еще более нежными и ароматными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: