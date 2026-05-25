Домашние хачапури на сковородке: готовятся за считанные минуты
Домашние хачапури – это быстрое блюдо, которое идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина. Они получаются мягкими внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Главное преимущество этого рецепта – отсутствие сложных процессов и духовки. Все готовится на обычной сковородке из простых продуктов, которые есть на каждой кухне. Начинка из расплавленного сыра делает блюдо особенно сытным и ароматным.
Идея приготовления хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера valeriia.moroz в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 450 г
- кефир – 280 г
- яйцо – 1 шт.
- масло – 20 г
- соль – 1/4 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- разрыхлитель – 10 г
Ингредиенты для начинки:
- моцарелла – 200 г
- сулугуни – 200 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло. Добавьте разрыхлитель и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое, эластичное тесто и оставьте его отдохнуть примерно на 15-30 минут.
2. Сыр натрите на крупной терке и смешайте до однородности.
3. Тесто поделите на 4 равные части. Каждую часть раскатайте в тонкий круг.
4. В центр выложите творожную начинку, соберите края и снова осторожно раскатайте, формируя корж.
5. Разогрейте сухую сковороду и обжаривайте хачапури с обеих сторон до золотистой корочки.
6. Готовые горячие хачапури сразу смажьте сливочным маслом, чтобы они стали еще более нежными и ароматными.
