Домашние пирожки с яйцами и зеленым луком: как приготовить
Для того, чтобы приготовить вкусные жареные пирожки в домашних условиях, нужно сделать тесто, которое не впитывает масло. Для этого стоит воспользоваться следующим простым рецептом.
Идея приготовления быстрых домашних пирожков с яйцом и зеленью опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.
Ингредиенты:
- 600 г муки
- 200 мл. теплой воды
- 200 мл. теплого молока
- 30 г прессованных дрожжей
- 1 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 яйцо
- 2 ст.л. майонеза
Для начинки:
- 6 вареных яиц
- пучок зеленого лука
- соль
- перец
- 2 ст.л. растительного масла
Для жарки:
- масло
Способ приготовления:
1. В миске соединить дрожжи, воду, молоко, яйцо, соль, сахар, вымешать с помощью венчика до однородной смеси.
2. Отдельно к просеянной муке добавить майонез, влить опару, замесить тесто. Если липнет к рукам – смажьте маслом. Муки больше добавлять не нужно. Прикрыть и оставить на 1 час.
4. Для начинки нужно натереть яйца, нарезать лук, посолить и поперчить по вкусу, добавить масло и вымешать.
5. Рабочую поверхность смазать растительным маслом, из теста сформировать шарики, примерно по 50-60 г.
6. Прикрыть и оставить на 5-10 мин.
7. Сформировать пирожки.
8. Жарить в масле в глубокой емкости до готовности.
