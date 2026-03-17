Домашние пирожки с яйцами и зеленым луком: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6
Для того, чтобы приготовить вкусные жареные пирожки в домашних условиях, нужно сделать тесто, которое не впитывает масло. Для этого стоит воспользоваться следующим простым рецептом.

Идея приготовления быстрых домашних пирожков с яйцом и зеленью опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram.

Ингредиенты:

  • 600 г муки
  • 200 мл. теплой воды
  • 200 мл. теплого молока
  • 30 г прессованных дрожжей
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. майонеза

Для начинки:

  • 6 вареных яиц
  • пучок зеленого лука
  • соль
  • перец
  • 2 ст.л. растительного масла

Для жарки:

  • масло

Способ приготовления:

1. В миске соединить дрожжи, воду, молоко, яйцо, соль, сахар, вымешать с помощью венчика до однородной смеси.

2. Отдельно к просеянной муке добавить майонез, влить опару, замесить тесто. Если липнет к рукам – смажьте маслом. Муки больше добавлять не нужно. Прикрыть и оставить на 1 час.

4. Для начинки нужно натереть яйца, нарезать лук, посолить и поперчить по вкусу, добавить масло и вымешать.

5. Рабочую поверхность смазать растительным маслом, из теста сформировать шарики, примерно по 50-60 г.

6. Прикрыть и оставить на 5-10 мин.

7. Сформировать пирожки.

8. Жарить в масле в глубокой емкости до готовности.

