Домашние пряники к чаю из теста на молоке: как приготовить
Пряники – замечательный вариант десерта для семейного чаепития. И вместо различных магазинных вариантов такие изделия можно легко приготовить в домашних условиях. Простое тесто на молоке получится очень эластичным и легко поддается формированию.
Идея приготовления домашних шоколадных пряников опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.
Ингредиенты для 10 шт:
- молоко – 80 г
- сахар – 80 г
- ванильный сахар – 10 г
- мед – 25 г
- масло – 30 г
- какао – 25 г
- кофе растворимый – 1/2 ч.л.
- корица – 1/3 +-
- щепотка соли
- сода – на кончике ножа
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
мука – 180 г
- сахарная пудра для обвалки
Способ приготовления:
1. В миске соедините молоко, сахар, ванильный сахар и мед.
2. Разогрейте смесь в микроволновке и перемешайте до растворения меда и сахара.
3. Кипятить молоко не нужно, просто подогрейте до растворения. Также можете разогреть молоко с сахаром и медом в кастрюле на плите.
4. Далее добавьте масло, какао, корицу и кофе.
5. Хорошо перемешайте все вместе до однородной шоколадной массы.
6. Добавьте щепотку соли, соду на кончике ножа, разрыхлитель и муку.
7. Перемешайте, замесите тесто ложкой. Оно будет мягкое, немного липкое, но с ним все равно удобно работать.
8. Разделите тесто на 10 одинаковых частей (если тесто липнет, то набирайте его ложкой), сформируйте шарики, щедро обваляйте в пудре и выложите на противень с пергаментом.
9. Духовку разогрейте до 180 С. Выпекайте пряники около 15 мин. Готовность можете проверить зубочисткой.
10. Готовые пряники полностью охладите и храните в закрытой коробке или пакете при комнатной температуре.
