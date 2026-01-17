Пряники – замечательный вариант десерта для семейного чаепития. И вместо различных магазинных вариантов такие изделия можно легко приготовить в домашних условиях. Простое тесто на молоке получится очень эластичным и легко поддается формированию.

Идея приготовления домашних шоколадных пряников опубликована на странице фудблогера yuliia mikulich в Instagram.

Ингредиенты для 10 шт:

молоко – 80 г

сахар – 80 г

ванильный сахар – 10 г

мед – 25 г

масло – 30 г

какао – 25 г

кофе растворимый – 1/2 ч.л.

корица – 1/3 +-

щепотка соли

сода – на кончике ножа

разрыхлитель – 1,5 ч.л.

мука – 180 г

мука – 180 г сахарная пудра для обвалки

Способ приготовления:

1. В миске соедините молоко, сахар, ванильный сахар и мед.

2. Разогрейте смесь в микроволновке и перемешайте до растворения меда и сахара.

3. Кипятить молоко не нужно, просто подогрейте до растворения. Также можете разогреть молоко с сахаром и медом в кастрюле на плите.

4. Далее добавьте масло, какао, корицу и кофе.

5. Хорошо перемешайте все вместе до однородной шоколадной массы.

6. Добавьте щепотку соли, соду на кончике ножа, разрыхлитель и муку.

7. Перемешайте, замесите тесто ложкой. Оно будет мягкое, немного липкое, но с ним все равно удобно работать.

8. Разделите тесто на 10 одинаковых частей (если тесто липнет, то набирайте его ложкой), сформируйте шарики, щедро обваляйте в пудре и выложите на противень с пергаментом.

9. Духовку разогрейте до 180 С. Выпекайте пряники около 15 мин. Готовность можете проверить зубочисткой.

10. Готовые пряники полностью охладите и храните в закрытой коробке или пакете при комнатной температуре.

