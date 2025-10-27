Домашние рогалики на творожном тесте: рецепт выпечки за копейки
Домашние рогалики на творожном тесте – это простая и доступная выпечка, которую можно приготовить из минимума продуктов. Они получаются рассыпчатыми, мягкими внутри и с сахарной корочкой снаружи. Такое тесто готовится без дрожжей, а потому не требует сложного замешивания. Это отличный вариант для завтрака, перекуса или когда хочется чего-то к чаю без лишних затрат.
Идея приготовления вкусных домашних рогаликов к чаю опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 400 г
- масло сливочное – 150–200 г
- мука – 400 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- ванильный сахар – 2 ч. л.
- сахар – для присыпки теста и обвалки рогаликов для присыпки теста и обвалки рогаликов
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Перетрите творог через сито или хорошо разомните вилкой. Добавьте щепотку соли, ванильный сахар, растопленное сливочное масло и просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Замесите однородное мягкое тесто.
2. Заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Если есть время, можно оставить на ночь – так рогалики будут еще более нежными.
3. Охлажденное тесто разделите на две части. Рабочую поверхность присыпьте мукой и раскатайте пласт в форме круга.
4. Слегка посыпьте его сахаром и прокатайте скалкой, чтобы кристаллы прижались к тесту.
5. Разрежьте круг на 16 треугольников, как пиццу. Каждый кусочек сверните в рогалик, начиная с широкой стороны. Снова слегка обваляйте в сахаре для хрустящей корочки.
6. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180 °C примерно 20-25 минут, до золотистого цвета.
