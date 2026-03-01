Домашние сладкие пончики к чаю: делимся рецептом воздушного теста
Домашние пончики – это выпечка, которая всегда создает уют на кухне. Они получаются мягкими, воздушными и румяными, если правильно приготовить тесто. Такой десерт легко сделать из доступных ингредиентов без сложных техник.
Идея приготовления пышных дрожжевых пончиков на сковородке опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 250 г
- дрожжи свежие – 20 г
- сахар – 40 г
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт.
- масло сливочное (растопленное) – 40 г
- мука – 450-500 г муки
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините теплое молоко, дрожжи, сахар, соль, яйцо и растопленное сливочное масло. Хорошо перемешайте до однородности.
2. Постепенно всыпьте примерно 400 г муки и замесите мягкое эластичное тесто. При необходимости подсыпьте еще муки, но тесто должно оставаться нежным и не тугим.
3. Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 1-2 часа, чтобы оно хорошо подошло.
4. После подъема тесто раскатайте в пласт средней толщины и вырежьте пончики. Остатки теста соберите в шар, накройте и дайте немного отдохнуть, пока подходят первые заготовки.
5. В глубокой сковороде или сотейнике хорошо разогрейте масло и уменьшите огонь до среднего.
6. Выложите пончики в горячее масло и обжаривайте с каждой стороны до равномерной золотистой корочки, переворачивая только один раз.
7. Готовые домашние пончики подавайте теплыми. По желанию их можно посыпать сахарной пудрой или подать с любимым вареньем.
