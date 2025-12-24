Из слоеного теста можно приготовить абсолютно разнообразную выпечку. Отличной идеей будет сделать вкусные круассаны. Для начинки возьмите сыр, а также любимую колбасу – получится очень быстро и вкусно.

Идея приготовления домашних круассанов с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 упаковка

любимая колбаса – 200 г

сыр – 150 г

желток для смазки

кетчуп/майонез/сыр/филадельфия – для смазки по вкусу

Способ приготовления:

1. На лист размороженного теста выложить колбасу и сыр. По желанию можно предварительно смазать кетчупом/майонезом.

2. Накрыть сверху другим слоем теста и разрезать.

3. Закрутить круассаны и выложить на противень.

4. Смазать желтком.

5. Присыпать кунжутом или сыром.

6. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

