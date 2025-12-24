Все рецепты
Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу
Из слоеного теста можно приготовить абсолютно разнообразную выпечку. Отличной идеей будет сделать вкусные круассаны. Для начинки возьмите сыр, а также любимую колбасу – получится очень быстро и вкусно.
Идея приготовления домашних круассанов с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 упаковка
- любимая колбаса – 200 г
- сыр – 150 г
- желток для смазки
- кетчуп/майонез/сыр/филадельфия – для смазки по вкусу
Способ приготовления:
1. На лист размороженного теста выложить колбасу и сыр. По желанию можно предварительно смазать кетчупом/майонезом.
2. Накрыть сверху другим слоем теста и разрезать.
3. Закрутить круассаны и выложить на противень.
4. Смазать желтком.
5. Присыпать кунжутом или сыром.
6. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
