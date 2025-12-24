Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
96
Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

Из слоеного теста можно приготовить абсолютно разнообразную выпечку. Отличной идеей будет сделать вкусные круассаны. Для начинки возьмите сыр, а также любимую колбасу – получится очень быстро и вкусно.

Идея приготовления домашних круассанов с колбасой и сыром опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 1 упаковка
  • любимая колбаса – 200 г
  • сыр – 150 г
  • желток для смазки
  • кетчуп/майонез/сыр/филадельфия – для смазки по вкусу

Способ приготовления:

Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

1. На лист размороженного теста выложить колбасу и сыр. По желанию можно предварительно смазать кетчупом/майонезом.

Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

2. Накрыть сверху другим слоем теста и разрезать.

Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

3. Закрутить круассаны и выложить на противень.

Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

4. Смазать желтком.

Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

5. Присыпать кунжутом или сыром.

Домашние слоеные круассаны на скорую руку: добавьте внутрь сыр и любимую колбасу

6. Отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты