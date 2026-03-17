Домашние трубочки со сгущенкой: как приготовить на сковородке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
228
Для того, чтобы приготовить вкусные трудочки со сгущенным молоком, не обязательно использовать специальную вафельницу. Если воспользоваться следующим рецептом, получится сделать десерт просто на сковородке.

Идея приготовления хрустящих домашних трубочек со сгущенкой опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.
  • молоко – 100 мл.
  • сахар – 4 ст.л.
  • крахмал – 4 ст.л.
  • мука – 6 ст.л.
  • сливочное масло (растопленное) — 20 г

Способ приготовления:

1. В миске соединить яйцо, молоко и сахар.

2. Добавить крахмал и муку.

3. Перемешать до однородности без комочков.

4. Влить растопленное сливочное масло.

5. Еще раз хорошо перемешать.

6. Выкладываем массу на сковородку тонким слоем.

7. Обжариваем с двух сторон.

8. Скручиваем еще горячими в трубочки и наполняем сгущенкой.

