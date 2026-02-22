Вкусные ватрушки очень легко приготовить в домашних условиях. Для такого десерта нужно выбрать действительно качественный и вкусный творог, чтобы он держал форму и имел удачный свежий вкус. Сверху можно выложить голубику или другие любимые ягоды или фрукты.

Идея приготовления домашних творожных ватрушек опубликована на странице фудблогера cooking by yuliya в Instagram.

Ингредиенты:

350 г творога

1 яйцо

1 ст.л. сахара

2 ст.л. манной крупы

сметана

фрукты или ягоды

Способ приготовления:

1. Разомнуть творог вилкой и добавить яйцо и сахар.

2. Снова разминающими движениями замешать массу.

3. Добавить манку и еще раз замешать.

4. Сформировать шарики, выложить на пергамент.

5. Сделать место для начинки.

6. Выложить сметану, немного присыпать сахаром и добавить ягоды или фрукты.

7. Выпекать при температуре 170-180 градусов 20-25 минут верх и низ нагрев + конвекция.

