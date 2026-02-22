Домашние творожные ватрушки: значительно лучше магазинной выпечки
Вкусные ватрушки очень легко приготовить в домашних условиях. Для такого десерта нужно выбрать действительно качественный и вкусный творог, чтобы он держал форму и имел удачный свежий вкус. Сверху можно выложить голубику или другие любимые ягоды или фрукты.
Идея приготовления домашних творожных ватрушек опубликована на странице фудблогера cooking by yuliya в Instagram.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. манной крупы
- сметана
- фрукты или ягоды
Способ приготовления:
1. Разомнуть творог вилкой и добавить яйцо и сахар.
2. Снова разминающими движениями замешать массу.
3. Добавить манку и еще раз замешать.
4. Сформировать шарики, выложить на пергамент.
5. Сделать место для начинки.
6. Выложить сметану, немного присыпать сахаром и добавить ягоды или фрукты.
7. Выпекать при температуре 170-180 градусов 20-25 минут верх и низ нагрев + конвекция.
