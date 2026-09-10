Домашние вареники с картошкой: как приготовить вкусный ужин для всей семьи

Домашние вареники с картофелем легко приготовить даже тогда, когда хочется накормить всю семью, не прибегая к сложным блюдам. Для них важно приготовить эластичное тесто, которое хорошо раскатывается и не рвется во время лепки. Классическую картофельную начинку можно разнообразить грибами или печенью. Такой ужин получается домашним, сытным и хорошо знакомым многим с детства.

Идея приготовления вкусных домашних вареников опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 450 г

кипяток – 200 мл.

соль – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

Начинка из картофеля и грибов

картофель – количество по необходимости

грибы – количество по вкусу

лук – количество по необходимости

масло – для жарки

соль – по вкусу

Начинка из картофеля и печени

картофель – количество по необходимости

печень – количество по необходимости

лук – количество по необходимости

масло – для жарки

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить тесто. В глубокую миску насыпать муку. Кипяток смешать с солью и маслом, после чего влить эту смесь в муку. Перемешать, добавить яйцо и замесить тесто.

2. Вымешивать тесто нужно примерно 7-10 минут. Готовое тесто должно стать однородным и эластичным. После этого его нужно завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник примерно на 40 минут.

3. Тем временем можно приготовить начинку. Для варианта с грибами картофель нужно отварить до готовности, слить воду и хорошо размять. Грибы измельчить блендером до однородной массы.

4. Лук мелко нарезать, обжарить до мягкости, добавить грибы и ещё немного подержать на сковороде. Затем смешать грибную массу с картофелем и при необходимости посолить.

5. Для начинки с печенью картофель также нужно отварить и размять. Печень обжарить вместе с луком, после чего измельчить в блендере. Готовую печеночную массу перемешать с картофелем.

6. Когда тесто отдохнет, его нужно достать из холодильника, раскатать в тонкий пласт и вырезать кружочки. На каждый кусочек теста выложить немного начинки, сложить пополам и тщательно защепнуть края.

7. Приготовленные вареники нужно отварить в кипящей подсоленной воде до готовности. Подавать их можно сразу горячими, добавив любимый соус или сметану.

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