Домашние вареники с картошкой: как приготовить вкусный ужин для всей семьи
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Домашние вареники с картофелем легко приготовить даже тогда, когда хочется накормить всю семью, не прибегая к сложным блюдам. Для них важно приготовить эластичное тесто, которое хорошо раскатывается и не рвется во время лепки. Классическую картофельную начинку можно разнообразить грибами или печенью. Такой ужин получается домашним, сытным и хорошо знакомым многим с детства.
Идея приготовления вкусных домашних вареников опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 450 г
- кипяток – 200 мл.
- соль – 1 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
Начинка из картофеля и грибов
- картофель – количество по необходимости
- грибы – количество по вкусу
- лук – количество по необходимости
- масло – для жарки
- соль – по вкусу
Начинка из картофеля и печени
- картофель – количество по необходимости
- печень – количество по необходимости
- лук – количество по необходимости
- масло – для жарки
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить тесто. В глубокую миску насыпать муку. Кипяток смешать с солью и маслом, после чего влить эту смесь в муку. Перемешать, добавить яйцо и замесить тесто.
2. Вымешивать тесто нужно примерно 7-10 минут. Готовое тесто должно стать однородным и эластичным. После этого его нужно завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник примерно на 40 минут.
3. Тем временем можно приготовить начинку. Для варианта с грибами картофель нужно отварить до готовности, слить воду и хорошо размять. Грибы измельчить блендером до однородной массы.
4. Лук мелко нарезать, обжарить до мягкости, добавить грибы и ещё немного подержать на сковороде. Затем смешать грибную массу с картофелем и при необходимости посолить.
5. Для начинки с печенью картофель также нужно отварить и размять. Печень обжарить вместе с луком, после чего измельчить в блендере. Готовую печеночную массу перемешать с картофелем.
6. Когда тесто отдохнет, его нужно достать из холодильника, раскатать в тонкий пласт и вырезать кружочки. На каждый кусочек теста выложить немного начинки, сложить пополам и тщательно защепнуть края.
7. Приготовленные вареники нужно отварить в кипящей подсоленной воде до готовности. Подавать их можно сразу горячими, добавив любимый соус или сметану.
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