Если вы любите плавленный сыр, его можно приготовить из жирного творога, просто добавив яйцо, соду и соль. Из плавленного сыра можно приготовить вкусный суп, закуски, начинки для пирогов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного, домашнего плавленного сыра.

Ингредиенты:

400 г кисломолочного творога

1 яйцо

80 г сливочного масла

0,5 ч л сахара

0,5 ч л соли (можно больше)

0,5 ч л соды

Способ приготовления:

1. Выложите творог в миску или кастрюлю, добавьте яйцо, масло, соль, сахар, соду. Перебейте все блендером до однородности.

2. Поставьте на водяную баню и помешивайте, пока творог не расплавится, это займет минут 10. Если остаются комочки сыра, пробить массу блендером. Классический плавленый сыр готов.

3. Можно вылить в емкость и поставить в холодильник. Также к сыру можно добавить любые специи, обжаренные шампиньоны или мелко нарезанную зелень!

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