Домашний безопасный плавленный сыр: как и из чего приготовить
Если вы любите плавленный сыр, его можно приготовить из жирного творога, просто добавив яйцо, соду и соль. Из плавленного сыра можно приготовить вкусный суп, закуски, начинки для пирогов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного, домашнего плавленного сыра.
Ингредиенты:
- 400 г кисломолочного творога
- 1 яйцо
- 80 г сливочного масла
- 0,5 ч л сахара
- 0,5 ч л соли (можно больше)
- 0,5 ч л соды
Способ приготовления:
1. Выложите творог в миску или кастрюлю, добавьте яйцо, масло, соль, сахар, соду. Перебейте все блендером до однородности.
2. Поставьте на водяную баню и помешивайте, пока творог не расплавится, это займет минут 10. Если остаются комочки сыра, пробить массу блендером. Классический плавленый сыр готов.
3. Можно вылить в емкость и поставить в холодильник. Также к сыру можно добавить любые специи, обжаренные шампиньоны или мелко нарезанную зелень!
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