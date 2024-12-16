Домашний безопасный плавленный сыр: как и из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Домашний безопасный плавленный сыр: как и из чего приготовить

Если вы любите плавленный сыр, его можно приготовить из жирного творога, просто добавив яйцо, соду и соль. Из плавленного сыра можно приготовить вкусный суп, закуски, начинки для пирогов.

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Творог для приготовления сыра

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и безопасного, домашнего плавленного сыра.

Из чего приготовить плавленный сыр

Ингредиенты:

  • 400 г кисломолочного творога
  • 1 яйцо
  • 80 г сливочного масла
  • 0,5 ч л сахара
  • 0,5 ч л соли (можно больше)
  • 0,5 ч л соды

Способ приготовления:

1. Выложите творог в миску или кастрюлю, добавьте яйцо, масло, соль, сахар, соду. Перебейте все блендером до однородности.

Приготовление сыра

2. Поставьте на водяную баню и помешивайте, пока творог не расплавится, это займет минут 10. Если остаются комочки сыра, пробить массу блендером. Классический плавленый сыр готов.

Домашний плавленный сыр

3. Можно вылить в емкость и поставить в холодильник. Также к сыру можно добавить любые специи, обжаренные шампиньоны или мелко нарезанную зелень!

Готовый плавленый сыр

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