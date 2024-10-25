Чтобы не покупать магазинную выпечку к чаю, лучше сделайте дома пышный маковый рулет из дрожжевого теста. Вы справитесь даже если никогда не готовили такой десерт. Самое важное – это правильно сделать опару, чтобы масса поднялась.

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Идея приготовления сладкого макового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. В основе теста молоко.

Ингредиенты:

молоко – 120 мл.

сахар – 80 г

дрожжи свежие – 15 г

ванильный сахар – 5 г

соль – 1/3 ч.л.

яйца – 1+1 желток

сливочное масло – 50 г

мука – 300 г

масло – 1 ст.л.

маковая начинка – 300 г

Для смазки рулета:

желток – 1 шт.

молоко – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для опары к теплому молоку добавить из общей массы 1 ст.л. сахара, дрожжи и всыпать 3 ст.л. муки из общей массы.

2. Перемешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 20 минут.

3. Соединить сахар, ванильный сахар и соль, перемешать.

4. К опаре добавить яйца, растопленное сливочное масло и сахар.

5. Все перемешать.

6. Всыпать просеянную муку и замешать тесто (можно миксером), влить масло и вымешивать.

7. Емкость смазать немного маслом, выложить тесто, накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.

8. Тесто раскатать в прямоугольную форму и на одну сторону выложить маковую начинку, другую нарезать на полоски.

9. Скручиваем по две полоски между собой, сворачиваем все в рулет.

10. Выложить пергамент, накрыть и оставить еще на 30 минут.

11. К желтку добавить молоко и смазать рулет, поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.

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