Домашний дрожжевой рулет с маковой начинкой: вкуснее магазинной выпечки
Чтобы не покупать магазинную выпечку к чаю, лучше сделайте дома пышный маковый рулет из дрожжевого теста. Вы справитесь даже если никогда не готовили такой десерт. Самое важное – это правильно сделать опару, чтобы масса поднялась.
Идея приготовления сладкого макового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. В основе теста молоко.
Ингредиенты:
- молоко – 120 мл.
- сахар – 80 г
- дрожжи свежие – 15 г
- ванильный сахар – 5 г
- соль – 1/3 ч.л.
- яйца – 1+1 желток
- сливочное масло – 50 г
- мука – 300 г
- масло – 1 ст.л.
- маковая начинка – 300 г
Для смазки рулета:
- желток – 1 шт.
- молоко – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для опары к теплому молоку добавить из общей массы 1 ст.л. сахара, дрожжи и всыпать 3 ст.л. муки из общей массы.
2. Перемешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 20 минут.
3. Соединить сахар, ванильный сахар и соль, перемешать.
4. К опаре добавить яйца, растопленное сливочное масло и сахар.
5. Все перемешать.
6. Всыпать просеянную муку и замешать тесто (можно миксером), влить масло и вымешивать.
7. Емкость смазать немного маслом, выложить тесто, накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа.
8. Тесто раскатать в прямоугольную форму и на одну сторону выложить маковую начинку, другую нарезать на полоски.
9. Скручиваем по две полоски между собой, сворачиваем все в рулет.
10. Выложить пергамент, накрыть и оставить еще на 30 минут.
11. К желтку добавить молоко и смазать рулет, поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут.
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