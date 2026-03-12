Вкусный домашний паштет на хлеб можно приготовить из куриного филе. Он получается очень нежным, прекрасно сочетается с различными дополнениями. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы результат получился действительно удачным.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 350 г

соль, перец, лавровый лист – по вкусу

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

масло для жарки

масло сливочное – 30 г

плавленый сыр – 1 шт.

Способ приготовления:

1. К куриному филе добавьте соль, перец, лавровый лист.

2. Залейте холодной водой и отварите до готовности.

3. Тем временем обжарьте измельченные лук и морковь.

4. В чаше блендера соедините мясо, разделенное на волокна, зажарку, сливочное масло и плавленый сыр.

5. Взбейте все до однородности и готово.

