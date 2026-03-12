Все рецепты
Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску
Вкусный домашний паштет на хлеб можно приготовить из куриного филе. Он получается очень нежным, прекрасно сочетается с различными дополнениями. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы результат получился действительно удачным.
Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 350 г
- соль, перец, лавровый лист – по вкусу
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло для жарки
- масло сливочное – 30 г
- плавленый сыр – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К куриному филе добавьте соль, перец, лавровый лист.
2. Залейте холодной водой и отварите до готовности.
3. Тем временем обжарьте измельченные лук и морковь.
4. В чаше блендера соедините мясо, разделенное на волокна, зажарку, сливочное масло и плавленый сыр.
5. Взбейте все до однородности и готово.
