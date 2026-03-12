Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
378
Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску

Вкусный домашний паштет на хлеб можно приготовить из куриного филе. Он получается очень нежным, прекрасно сочетается с различными дополнениями. Воспользуйтесь следующим рецептом, чтобы результат получился действительно удачным.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску

Ингредиенты:

  • куриное филе – 350 г
  • соль, перец, лавровый лист – по вкусу
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • масло для жарки
  • масло сливочное – 30 г
  • плавленый сыр – 1 шт.

Способ приготовления:

Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску

1. К куриному филе добавьте соль, перец, лавровый лист.

2. Залейте холодной водой и отварите до готовности.

Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску

3. Тем временем обжарьте измельченные лук и морковь.

Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску

4. В чаше блендера соедините мясо, разделенное на волокна, зажарку, сливочное масло и плавленый сыр.

5. Взбейте все до однородности и готово.

Домашний куриный паштет из филе: как приготовить универсальную закуску

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты