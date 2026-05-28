Домашний куриный рулет вместо магазинной колбасы: очень легко приготовить
Домашний куриный рулет – отличная альтернатива магазинной колбасе и мясным нарезкам. Такое блюдо получается сочным, ароматным и очень нежным внутри. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а результат приятно удивит даже тех, кто редко готовит домашние мясные закуски. Рулет удобно подавать на завтрак, использовать для бутербродов или брать с собой на перекус. Особенно хорош на вкус после полного остывания, когда мясо становится плотным и легко нарезается тонкими кусочками.
Идея приготовления домашнего куриного рулета опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- филе куриного бедра – 500 г
- специи для мяса – 20-25 г
- рукав для запекания
- эластичная сетка или кулинарная нить для фиксации
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарежьте тонкими полосками, а мясо с бедра – небольшими кубиками.
2. Добавьте специи для мяса и тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился. Поставьте мясо в холодильник на 10-12 часов для маринования.
3. Рукав для запекания разрежьте и выложите подготовленное мясо. Сформируйте плотный рулет, заворачивая его в рукав. Для лучшей фиксации используйте эластичную сетку или перевяжите кулинарной нитью.
4. Переложите рулет в форму или на противень и поставьте в холодную духовку. Включите температуру 75 градусов и запекайте примерно 3,5 часа.
5. После приготовления оставьте рулет полностью остыть. Только после этого снимите сетку и нарежьте мясо порционными кусочками.
6. Домашний куриный рулет получается ароматным, сочным и значительно вкуснее магазинных аналогов. Его можно подавать как отдельную закуску или использовать для бутербродов и праздничных нарезок.
