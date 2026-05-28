Домашний куриный рулет – отличная альтернатива магазинной колбасе и мясным нарезкам. Такое блюдо получается сочным, ароматным и очень нежным внутри. Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, а результат приятно удивит даже тех, кто редко готовит домашние мясные закуски. Рулет удобно подавать на завтрак, использовать для бутербродов или брать с собой на перекус. Особенно хорош на вкус после полного остывания, когда мясо становится плотным и легко нарезается тонкими кусочками.

Идея приготовления домашнего куриного рулета опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

филе куриного бедра – 500 г

специи для мяса – 20-25 г

рукав для запекания

эластичная сетка или кулинарная нить для фиксации

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте тонкими полосками, а мясо с бедра – небольшими кубиками.

2. Добавьте специи для мяса и тщательно перемешайте, чтобы маринад равномерно распределился. Поставьте мясо в холодильник на 10-12 часов для маринования.

3. Рукав для запекания разрежьте и выложите подготовленное мясо. Сформируйте плотный рулет, заворачивая его в рукав. Для лучшей фиксации используйте эластичную сетку или перевяжите кулинарной нитью.

4. Переложите рулет в форму или на противень и поставьте в холодную духовку. Включите температуру 75 градусов и запекайте примерно 3,5 часа.

5. После приготовления оставьте рулет полностью остыть. Только после этого снимите сетку и нарежьте мясо порционными кусочками.

6. Домашний куриный рулет получается ароматным, сочным и значительно вкуснее магазинных аналогов. Его можно подавать как отдельную закуску или использовать для бутербродов и праздничных нарезок.

