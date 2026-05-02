Домашний маковый рулет, в котором много начинки: делимся простым рецептом
Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу, особенно когда речь идет об ароматном маковом рулете. Такой десерт легко приготовить даже без сложных кулинарных навыков. Главное – сделать нежное тесто и не пожалеть начинки. В результате вы получите мягкий рулет с насыщенным вкусом. Это идеальный вариант к чаю или кофе.
Идея приготовления вкусного макового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- мак – 50 г
- молоко – 100 мл.
- сахар или подсластитель – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- яичный белок – 1 шт.
- творог – 180-200 г
- мука – 100 г
- соль – щепотка
- сахар или подсластитель – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Начните с начинки. Залейте мак молоком, добавьте сахар и прогрейте на небольшом огне, пока жидкость почти полностью не испарится. Массу охладите.
2. Для теста смешайте яйцо, белок, творог и сахар. Тщательно перемешайте до однородности.
3. Добавьте муку и щепотку соли, замесите мягкое тесто.
4. Раскатайте тесто сразу на пергаменте в тонкий пласт.
5. Равномерно распределите маковую начинку по всей поверхности. С помощью пергамента осторожно заверните тесто в рулет.
6. Переложите рулет на противень, смажьте сверху желтком для румяной корочки.
7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 25-30 минут до готовности.
