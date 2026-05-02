Домашняя выпечка всегда создает особую атмосферу, особенно когда речь идет об ароматном маковом рулете. Такой десерт легко приготовить даже без сложных кулинарных навыков. Главное – сделать нежное тесто и не пожалеть начинки. В результате вы получите мягкий рулет с насыщенным вкусом. Это идеальный вариант к чаю или кофе.

Идея приготовления вкусного макового рулета к чаю опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

мак – 50 г

молоко – 100 мл.

сахар или подсластитель – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

яичный белок – 1 шт.

творог – 180-200 г

мука – 100 г

соль – щепотка

сахар или подсластитель – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Начните с начинки. Залейте мак молоком, добавьте сахар и прогрейте на небольшом огне, пока жидкость почти полностью не испарится. Массу охладите.

2. Для теста смешайте яйцо, белок, творог и сахар. Тщательно перемешайте до однородности.

3. Добавьте муку и щепотку соли, замесите мягкое тесто.

4. Раскатайте тесто сразу на пергаменте в тонкий пласт.

5. Равномерно распределите маковую начинку по всей поверхности. С помощью пергамента осторожно заверните тесто в рулет.

6. Переложите рулет на противень, смажьте сверху желтком для румяной корочки.

7. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 25-30 минут до готовности.

