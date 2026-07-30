Домашний пирог с ягодами – это простая и вкусная выпечка, которая прекрасно подходит для семейного чаепития. Нежное тесто со сметаной, аромат лимона и сочные ягоды делают десерт особенно удачным. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а сам процесс не займет много времени. Такой пирог вкусный как в теплом, так и в полностью охлажденном виде.

Идея приготовления домашнего тёртого пирога с ягодами опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.

Ингредиенты для теста:

яйца – 5 шт.

сахар – 220 г

сливочное масло – 150 г

сметана – 150 г

цедра одного лимона; лимонный сок – 20 мл.

разрыхлитель – 12 г

щепотка соли; ванилин – по вкусу

мука – 280 г

малина (свежая или замороженная) – по вкусу

Ингредиенты для штрейзеля:

сливочное масло – 25 г

сахар – 25 г

мука – 50 г

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте размягченное сливочное масло и быстро перемешайте миксером на небольшой скорости.

2. Добавьте сметану, лимонную цедру и лимонный сок. Перемешайте массу лопаткой до однородности.

3. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесите нежное тесто.

4. Переложите тесто в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом или смазанную сливочным маслом.

5. Сверху равномерно распределите малину. Если используете замороженные ягоды, предварительно размораживать их не нужно.

6. Для приготовления штрейзеля смешайте холодное сливочное масло, сахар и муку. Перетрите ингредиенты руками до образования мелкой крошки и посыпьте ею пирог.

7. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

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