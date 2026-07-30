Домашний пирог с ягодами: идеальная выпечка для семейного чаепития

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
147
Вкусный пирог с ягодами к чаю
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Домашний пирог с ягодами – это простая и вкусная выпечка, которая прекрасно подходит для семейного чаепития. Нежное тесто со сметаной, аромат лимона и сочные ягоды делают десерт особенно удачным. Для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, а сам процесс не займет много времени. Такой пирог вкусный как в теплом, так и в полностью охлажденном виде.

Идея приготовления домашнего тёртого пирога с ягодами опубликована на странице diana ovinnikova в Instagram.

Рецепт пирога с малиной

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 220 г
  • сливочное масло – 150 г
  • сметана – 150 г
  • цедра одного лимона; лимонный сок – 20 мл.
  • разрыхлитель – 12 г
  • щепотка соли; ванилин – по вкусу
  • мука – 280 г
  • малина (свежая или замороженная) – по вкусу

Ингредиенты для штрейзеля:

  • сливочное масло – 25 г
  • сахар – 25 г
  • мука – 50 г

Способ приготовления:

Готовим тесто

1. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте размягченное сливочное масло и быстро перемешайте миксером на небольшой скорости.

2. Добавьте сметану, лимонную цедру и лимонный сок. Перемешайте массу лопаткой до однородности.

Выливаем тесто в форму

3. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Добавьте сухие ингредиенты в жидкую смесь и замесите нежное тесто.

4. Переложите тесто в форму для выпечки, предварительно застеленную пергаментом или смазанную сливочным маслом.

Добавляем ягоды и крошку

5. Сверху равномерно распределите малину. Если используете замороженные ягоды, предварительно размораживать их не нужно.

6. Для приготовления штрейзеля смешайте холодное сливочное масло, сахар и муку. Перетрите ингредиенты руками до образования мелкой крошки и посыпьте ею пирог.

Готовый пирог

7. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

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