Домашний плавленый сыр: лучше магазинного
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Домашний плавленый сыр можно приготовить из обычных ингредиентов, которые есть почти в каждом холодильнике. Такой сыр получается нежным, кремообразным и имеет приятный сливочный вкус. Его легко намазывать на хлеб или добавлять в горячие блюда. Домашний вариант не содержит лишних добавок, поэтому вкус получается более натуральным. Приготовление занимает немного времени и не требует сложных кулинарных навыков.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- пищевая сода – 1/2 ч.л.
- соль – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешать творог, яйцо, соду и соль.
2. Все ингредиенты тщательно взбить погружным блендером до максимально однородной массы без комочков.
3. Перелить смесь в кастрюлю с толстым дном или сковороду.
4. Поставить на слабый огонь и постоянно помешивать. Во время нагрева масса начнет менять консистенцию и может пениться – это нормальный процесс.
5. Довести смесь до полностью однородного, плавкого состояния.
6. Снять с огня и перелить в чистую емкость.
7. Дать остыть до комнатной температуры, после чего поставить в холодильник как минимум на ночь.
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