Домашний плавленый сыр можно приготовить из обычных ингредиентов, которые есть почти в каждом холодильнике. Такой сыр получается нежным, кремообразным и имеет приятный сливочный вкус. Его легко намазывать на хлеб или добавлять в горячие блюда. Домашний вариант не содержит лишних добавок, поэтому вкус получается более натуральным. Приготовление занимает немного времени и не требует сложных кулинарных навыков.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера mamanata.food в Instagram.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 500 г

яйцо – 1 шт.

пищевая сода – 1/2 ч.л.

соль – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешать творог, яйцо, соду и соль.

2. Все ингредиенты тщательно взбить погружным блендером до максимально однородной массы без комочков.

3. Перелить смесь в кастрюлю с толстым дном или сковороду.

4. Поставить на слабый огонь и постоянно помешивать. Во время нагрева масса начнет менять консистенцию и может пениться – это нормальный процесс.

5. Довести смесь до полностью однородного, плавкого состояния.

6. Снять с огня и перелить в чистую емкость.

7. Дать остыть до комнатной температуры, после чего поставить в холодильник как минимум на ночь.

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