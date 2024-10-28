Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
1,6 т.
Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

Вкусный плавленый сыр можно очень легко приготовить в домашних условиях всего за 10 минут. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов. К тому же, в составе нет красителей и консервантов, поэтому продукт получится максимально безопасным и полезным.

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Идея приготовления домашнего плавленого сыра за 10 минут опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. При желании можно добавить итальянские травы.

Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

Ингредиенты:

  • кисломолочный сыр – 500 г
  • сливочное масло – 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сода – 0,5 ч.л

Способ приготовления:

Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

1. В сыр добавить соль, соду, яйцо и сливочное масло.

2. Взбить погружным блендером в однородную массу.

Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

3. Поставить на небольшой огонь.

Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

4. Проварить до жидкой смеси.

Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

5. Разлить по формам, по желанию добавить итальянские травы.

Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

6. Накрыть пищевой пленкой.

7. Дать остыть и оставить в холодильнике.

Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить

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