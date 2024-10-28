Вкусный плавленый сыр можно очень легко приготовить в домашних условиях всего за 10 минут. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов. К тому же, в составе нет красителей и консервантов, поэтому продукт получится максимально безопасным и полезным.

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Идея приготовления домашнего плавленого сыра за 10 минут опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. При желании можно добавить итальянские травы.

Ингредиенты:

кисломолочный сыр – 500 г

сливочное масло – 50 г

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сода – 0,5 ч.л

Способ приготовления:

1. В сыр добавить соль, соду, яйцо и сливочное масло.

2. Взбить погружным блендером в однородную массу.

3. Поставить на небольшой огонь.

4. Проварить до жидкой смеси.

5. Разлить по формам, по желанию добавить итальянские травы.

6. Накрыть пищевой пленкой.

7. Дать остыть и оставить в холодильнике.

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