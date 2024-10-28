Домашний плавленый сыр всего за 10 минут: из чего легко приготовить
Вкусный плавленый сыр можно очень легко приготовить в домашних условиях всего за 10 минут. Вам понадобится всего пять простых ингредиентов. К тому же, в составе нет красителей и консервантов, поэтому продукт получится максимально безопасным и полезным.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра за 10 минут опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. При желании можно добавить итальянские травы.
Ингредиенты:
- кисломолочный сыр – 500 г
- сливочное масло – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сода – 0,5 ч.л
Способ приготовления:
1. В сыр добавить соль, соду, яйцо и сливочное масло.
2. Взбить погружным блендером в однородную массу.
3. Поставить на небольшой огонь.
4. Проварить до жидкой смеси.
5. Разлить по формам, по желанию добавить итальянские травы.
6. Накрыть пищевой пленкой.
7. Дать остыть и оставить в холодильнике.
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