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Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда
Бургер – блюдо, которое нравится многим. Хоть это и фастфуд, но его можно сделать достаточно полезным и питательным. Для этого вам понадобится лаваш.
Идея приготовления сочного бургера в лаваше на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень вкусно.
Ингредиенты:
- тортилья – 70 г. (или лаваш)
- фарш из куриного филе (или филе индейки) – 200 г.
- лук – 0,5 шт.
- соль, перец, сушеный чеснок.
Ингредиенты для соуса:
- йогурт натуральный – 30 г.
- маринованный или свежий огурец – 50 г.
- паприка, горчица, листья салата.
- помидоры – 50 г.
Способ приготовления:
1. Фарш смешать с луком, солью и специями.
2. Смазать лаваш.
3. Обжарить сначала фаршем вниз, затем с другой стороны до золотистости.
4. Для соуса смешать йогурт с горчицей, нарезанный огурец и специи.
5. Фарш смазать соусом.
6. Выложить помидоры и зелень.
7. Сложить вдвое.
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