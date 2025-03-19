Бургер – блюдо, которое нравится многим. Хоть это и фастфуд, но его можно сделать достаточно полезным и питательным. Для этого вам понадобится лаваш.

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Идея приготовления сочного бургера в лаваше на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

тортилья – 70 г. (или лаваш)

фарш из куриного филе (или филе индейки) – 200 г.

лук – 0,5 шт.

соль, перец, сушеный чеснок.

Ингредиенты для соуса:

йогурт натуральный – 30 г.

маринованный или свежий огурец – 50 г.

паприка, горчица, листья салата.

помидоры – 50 г.

Способ приготовления:

1. Фарш смешать с луком, солью и специями.

2. Смазать лаваш.

3. Обжарить сначала фаршем вниз, затем с другой стороны до золотистости.

4. Для соуса смешать йогурт с горчицей, нарезанный огурец и специи.

5. Фарш смазать соусом.

6. Выложить помидоры и зелень.

7. Сложить вдвое.

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