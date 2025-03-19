Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
264
Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

Бургер – блюдо, которое нравится многим. Хоть это и фастфуд, но его можно сделать достаточно полезным и питательным. Для этого вам понадобится лаваш.

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Идея приготовления сочного бургера в лаваше на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Получится очень вкусно.

Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

Ингредиенты:

  • тортилья – 70 г. (или лаваш)
  • фарш из куриного филе (или филе индейки) – 200 г.
  • лук – 0,5 шт.
  • соль, перец, сушеный чеснок.

Ингредиенты для соуса:

  • йогурт натуральный – 30 г.
  • маринованный или свежий огурец – 50 г.
  • паприка, горчица, листья салата.
  • помидоры – 50 г.

Способ приготовления:

Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

1. Фарш смешать с луком, солью и специями.

2. Смазать лаваш.

Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

3. Обжарить сначала фаршем вниз, затем с другой стороны до золотистости.

Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

4. Для соуса смешать йогурт с горчицей, нарезанный огурец и специи.

5. Фарш смазать соусом.

Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

6. Выложить помидоры и зелень.

7. Сложить вдвое.

Домашний полезный бургер в лаваше: обязательно приготовьте для сытного обеда

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