Домашний шоколадный рулет для семейного чаепития: проще любых тортов
Вместо разнообразных тортов к чаю можно приготовить вкусный шоколадный рулет. Сделайте простое тесто, а также нежный крем на основе маскарпоне. Рецепт элементарный и точно получится у всех.
Идея приготовления шоколадного бисквитного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 п
- масло – 30 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 70 г
- какао – 30 г
Способ приготовления:
1. Яйца, сахар и ванильный сахар взбить миксером до образования пышной массы.
2. Добавить растительное масло. Взбить.
3. Добавить муку, разрыхлитель и какао. Взбить.
4. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму.
5. Лопаткой равномерно распределить тесто по форме.
6. Поставить в предварительно разогретую до 180° духовку. Выпекать 8-10 минут. Точнее по времени ориентируйтесь на свою духовку. Важно не перепечь, потому что тогда корж будет трескаться при скручивании.
7. Вынуть из духовки и скрутить в рулет вместе с пергаментом и дать полностью остыть.
8. После полного остывания развернуть корж и смазать кремом:
- маскарпоне – 250 г
- вареное сгущенное молоко – 250 г
- какао – 1 ч.л.
9. Скрутить в рулет.
10. Украсить по желанию и поставить в холодильник на пропитку.
