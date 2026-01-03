Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Домашний шоколадный рулет для семейного чаепития: проще любых тортов

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
237
Вместо разнообразных тортов к чаю можно приготовить вкусный шоколадный рулет. Сделайте простое тесто, а также нежный крем на основе маскарпоне. Рецепт элементарный и точно получится у всех.

Идея приготовления шоколадного бисквитного рулета к чаю опубликована на странице фудблогера fil.anna в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – 1 п
  • масло – 30 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 70 г
  • какао – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца, сахар и ванильный сахар взбить миксером до образования пышной массы.

2. Добавить растительное масло. Взбить.

3. Добавить муку, разрыхлитель и какао. Взбить.

4. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму.

5. Лопаткой равномерно распределить тесто по форме.

6. Поставить в предварительно разогретую до 180° духовку. Выпекать 8-10 минут. Точнее по времени ориентируйтесь на свою духовку. Важно не перепечь, потому что тогда корж будет трескаться при скручивании.

7. Вынуть из духовки и скрутить в рулет вместе с пергаментом и дать полностью остыть.

8. После полного остывания развернуть корж и смазать кремом:

  • маскарпоне – 250 г
  • вареное сгущенное молоко – 250 г
  • какао – 1 ч.л.

9. Скрутить в рулет.

10. Украсить по желанию и поставить в холодильник на пропитку.

