Тертый пирог – простой вариант выпечки к чаю. Очень легко готовится и не требует особых кулинарных навыков. К тому же, бюджетный. В таком десерте вы можете удачно использовать домашнее варенье.

Идея приготовления тертого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера nt lovecake в Instagram.

Ингредиенты для теста:

сливочное масло – 200 г

сахар – 1 стакан (по желанию можно добавить меньше)

яйцо – 2 шт.

мука – 3 стакана

сода – 1/3 ч.л.

соль – щепотка

ванильный сахар по вкусу

джем

Способ приготовления:

1. Сливочное масло взбить с сахаром и с солью.

2. Добавить яйца, еще раз взбить.

3. Добавить просеянную муку с содой.

4. Замешать тесто, можно миксером или вручную. Тесто должно быть мягкое, но почти не прилипать к рукам.

5. Обмотать в пищевую пленку тесто и положить в холодильник на 30 минут.

6. Достать тесто, разрезать на две части, чтобы одна часть была больше второй.

7. В подготовленную форму, застеленную пергаментом, выложить большую часть теста и распределить равномерно по форме.

8. Далее смазать джемом тесто.

9. Поверх джема натереть на крупной терке меньшую часть теста равномерно по всей поверхности.

10. Поставить в разогретую духовку на 200 градусов верх-низ, на 20-25 минут, до золотистого цвета.

11. Достать пирог, дать полностью остыть, далее нарезать квадратиками или треугольниками.

