Домашний тертый пирог к чаю: делимся рецептом любимой выпечки
Тертый пирог – простой вариант выпечки к чаю. Очень легко готовится и не требует особых кулинарных навыков. К тому же, бюджетный. В таком десерте вы можете удачно использовать домашнее варенье.
Идея приготовления тертого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера nt lovecake в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- сливочное масло – 200 г
- сахар – 1 стакан (по желанию можно добавить меньше)
- яйцо – 2 шт.
- мука – 3 стакана
- сода – 1/3 ч.л.
- соль – щепотка
- ванильный сахар по вкусу
- джем
Способ приготовления:
1. Сливочное масло взбить с сахаром и с солью.
2. Добавить яйца, еще раз взбить.
3. Добавить просеянную муку с содой.
4. Замешать тесто, можно миксером или вручную. Тесто должно быть мягкое, но почти не прилипать к рукам.
5. Обмотать в пищевую пленку тесто и положить в холодильник на 30 минут.
6. Достать тесто, разрезать на две части, чтобы одна часть была больше второй.
7. В подготовленную форму, застеленную пергаментом, выложить большую часть теста и распределить равномерно по форме.
8. Далее смазать джемом тесто.
9. Поверх джема натереть на крупной терке меньшую часть теста равномерно по всей поверхности.
10. Поставить в разогретую духовку на 200 градусов верх-низ, на 20-25 минут, до золотистого цвета.
11. Достать пирог, дать полностью остыть, далее нарезать квадратиками или треугольниками.
