Тертый пирог – очень простой вариант выпечки к чаю. Для такого рецепта можно использовать варенье, которое осталось с прошлого года. Десерт долго остается свежим, а также он достаточно бюджетный.

Идея приготовления домашнего тертого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

30 г масла

подсластитель

1 яйцо

40 г сметаны

175 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

200 г варенья без сахара

Способ приготовления:

1. Растопить масло, добавить яйца, сметану муку, разрыхлитель и подсластитель.

2. Замешать тесто.

3. Поделить тесто на 2 неравные части.

4. Раскатать 2 часть теста, сформировать основу пирога и смазать джемом или вареньем.

5. Вторую часть теста подморозить и натереть на варенье.

6. Засыпать крошкой поверхность пирога.

7. Отправить выпекаться при 200 г 35-45 минут.

