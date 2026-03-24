Домашний тертый пирог к чаю: делимся самым простым рецептом
Тертый пирог – очень простой вариант выпечки к чаю. Для такого рецепта можно использовать варенье, которое осталось с прошлого года. Десерт долго остается свежим, а также он достаточно бюджетный.
Идея приготовления домашнего тертого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 30 г масла
- подсластитель
- 1 яйцо
- 40 г сметаны
- 175 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 200 г варенья без сахара
Способ приготовления:
1. Растопить масло, добавить яйца, сметану муку, разрыхлитель и подсластитель.
2. Замешать тесто.
3. Поделить тесто на 2 неравные части.
4. Раскатать 2 часть теста, сформировать основу пирога и смазать джемом или вареньем.
5. Вторую часть теста подморозить и натереть на варенье.
6. Засыпать крошкой поверхность пирога.
7. Отправить выпекаться при 200 г 35-45 минут.
