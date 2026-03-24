Домашний тертый пирог к чаю: делимся самым простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,4 т.
Тертый пирог – очень простой вариант выпечки к чаю. Для такого рецепта можно использовать варенье, которое осталось с прошлого года. Десерт долго остается свежим, а также он достаточно бюджетный.

Идея приготовления домашнего тертого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • 30 г масла
  • подсластитель
  • 1 яйцо
  • 40 г сметаны
  • 175 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 200 г варенья без сахара

Способ приготовления:

1. Растопить масло, добавить яйца, сметану муку, разрыхлитель и подсластитель.

2. Замешать тесто.

3. Поделить тесто на 2 неравные части.

4. Раскатать 2 часть теста, сформировать основу пирога и смазать джемом или вареньем.

5. Вторую часть теста подморозить и натереть на варенье.

6. Засыпать крошкой поверхность пирога.

7. Отправить выпекаться при 200 г 35-45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты