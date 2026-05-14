Тертый пирог с вареньем – одна из самых простых домашних выпечек, которая всегда получается удачной. Хрустящее тесто, сладкая начинка и румяная корочка делают этот десерт идеальным к чаю или кофе. Для приготовления понадобятся обычные продукты, которые часто есть дома. Именно поэтому рецепт остается популярным уже много лет.

Идея приготовления домашнего тертого пирога к чаю опубликована на странице фудблогера inna.delights в Instagram.

Ингредиенты:

сливочное масло – 200 г

сахар – 250 г

ванильный сахар – 10 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

разрыхлитель – 10 г

мука – 400 г

варенье – 400 г

крахмал – 1-2 ч.л. при необходимости

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром до однородной массы. Для этого используйте ложку, венчик или миксер.

2. Добавьте яйца, ванильный сахар, щепотку соли и разрыхлитель. Все хорошо перемешайте.

3. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.

4. Разделите тесто на две части – большую и меньшую. Меньшую заверните в пленку или пакет и поставьте в морозильник примерно на 30 минут.

5. Большую часть теста раскатайте и выложите в форму для выпекания, формируя небольшие бортики.

6. Сверху равномерно распределите варенье. Если начинка слишком жидкая, добавьте немного крахмала, чтобы она не вытекала во время выпекания.

7. Достаньте охлажденное тесто из морозильника и натрите его сверху на крупной терке, покрывая всю поверхность пирога.

8. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут до золотистой корочки.

