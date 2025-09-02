Домашний томатный сок на зиму из 7 кг помидоров: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Томатный сок

Томатный сок можно приготовить очень быстро и просто в домашних условиях. Для этого понадобится всего лишь – выбрать качественные помидоры, а также правильно варить сок, собирая пену.

Как приготовить томатный сок

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего томатного сока из 7 кг помидоров.

Ингредиенты:

  • Спелые помидоры 7 кг
  • Соль крупная каменная 2 ч.л. с горкой

Способ приготовления:

1. Спелые помидоры хорошо моем, немного просушиваем (лишняя вода в соке не нужна), нарезаем дольками и пропускаем через соковыжималку или мясорубку. Если используете мясорубку, то томатное пюре нужно протереть через сито, чтобы не было косточек и кожуры.

Свежие помидоры

2. Томатный сок переливаем в большую кастрюлю и ставим на огонь. На каждые три литра сока всыпаем одну чайную ложку с горкой крупной каменной соли. Доводим до кипения, снимаем пенку, провариваем еще 20-25 минут.

Сколько варить томатный сок

3. Разливаем по чистым стерилизованным банкам, плотно закрываем крышками, переворачиваем и оставляем до полного остывания. Укутывать в одеяло нет необходимости.

Как правильно консервировать сок

Хранить томатный сок можно при комнатной температуре, холодильнике или погребе!

Готовый сок

