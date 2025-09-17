Домашняя борщевая заправка на зиму: делимся рецептом вкусной заготовки
Если вы сейчас сделаете борщевую заправку, потом сможете сэкономить кучу времени на приготовлении первого блюда. Достаточно просто добавить несколько ложек в бульон, чтобы получить вкусный, наваристый борщ. Вам не придется чистить много разномастных овощей, а затем нарезать, потому что все будет в заправке.
Идея приготовления борщевой заправки на зиму опубликована на странице фудблогера meleskotanya в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла (тертая) – 3 кг.
- капуста (нашинкованная) – 3 кг.
- лук (нарезанный) – 1 кг.
- морковь (тертая) – 1 кг.
- помидоры (нарезанные) – 1,5 кг.
Дополнительные ингредиенты:
- соль – 0,5 стакана
- сахар – 500 г
- растительное масло – 1 стакан
- уксус 9% – 0,25 стакана
Способ приготовления:
1. Все овощи подготовить: свеклу натереть, морковь натереть, капусту нашинковать, лук и помидоры нарезать.
2. В большую кастрюлю сложить все овощи, добавить соль, сахар и растительное масло.
3. Перемешать и варить после закипания 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая.
4. В конце варки влить уксус, хорошо перемешать и еще проварить 5 минут.
5. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и сразу закатать крышками.
6. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
