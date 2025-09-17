Если вы сейчас сделаете борщевую заправку, потом сможете сэкономить кучу времени на приготовлении первого блюда. Достаточно просто добавить несколько ложек в бульон, чтобы получить вкусный, наваристый борщ. Вам не придется чистить много разномастных овощей, а затем нарезать, потому что все будет в заправке.

Идея приготовления борщевой заправки на зиму опубликована на странице фудблогера meleskotanya в Instagram.

Ингредиенты:

свекла (тертая) – 3 кг.

капуста (нашинкованная) – 3 кг.

лук (нарезанный) – 1 кг.

морковь (тертая) – 1 кг.

помидоры (нарезанные) – 1,5 кг.

Дополнительные ингредиенты:

соль – 0,5 стакана

сахар – 500 г

растительное масло – 1 стакан

уксус 9% – 0,25 стакана

Способ приготовления:

1. Все овощи подготовить: свеклу натереть, морковь натереть, капусту нашинковать, лук и помидоры нарезать.

2. В большую кастрюлю сложить все овощи, добавить соль, сахар и растительное масло.

3. Перемешать и варить после закипания 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая.

4. В конце варки влить уксус, хорошо перемешать и еще проварить 5 минут.

5. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам и сразу закатать крышками.

6. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

