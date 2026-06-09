Кабачковая пицца давно стала популярной альтернативой классической выпечке. Основа из кабачка и сыра получается нежной, но в то же время достаточно плотной, чтобы удерживать начинку. Главный секрет удачной текстуры – хорошо отжать овощ от лишней жидкости перед приготовлением.

Идея приготовления домашней пиццы из кабачков на ужин опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 300-350 г

яйцо – 1 шт.

твердый сыр (тертый) – 50 г

соль – по вкусу

сливочный сыр – для смазывания основы

прошутто – по вкусу

помидоры черри – по вкусу

руккола – для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на средней терке и тщательно отожмите от сока. Именно этот этап поможет основе остаться плотной после выпекания.

2. К подготовленному кабачку добавьте яйцо, соль и тертый сыр. Хорошо перемешайте до однородной массы.

3. Противень или форму застелите пергаментом. Выложите кабачковую смесь и сформируйте тонкий круглый корж, похожий на основу для пиццы.

4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-30 минут до легкой золотистой корочки.

5. Готовую основу полностью охладите до комнатной температуры.

6. После охлаждения смажьте корж сливочным сыром. Выложите сверху кусочки прошутто, половинки томатов черри и добавьте рукколу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: