Домашняя кабачковая пицца без раскатки теста: прекрасно держит форму
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Кабачковая пицца давно стала популярной альтернативой классической выпечке. Основа из кабачка и сыра получается нежной, но в то же время достаточно плотной, чтобы удерживать начинку. Главный секрет удачной текстуры – хорошо отжать овощ от лишней жидкости перед приготовлением.
Идея приготовления домашней пиццы из кабачков на ужин опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 300-350 г
- яйцо – 1 шт.
- твердый сыр (тертый) – 50 г
- соль – по вкусу
- сливочный сыр – для смазывания основы
- прошутто – по вкусу
- помидоры черри – по вкусу
- руккола – для подачи
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на средней терке и тщательно отожмите от сока. Именно этот этап поможет основе остаться плотной после выпекания.
2. К подготовленному кабачку добавьте яйцо, соль и тертый сыр. Хорошо перемешайте до однородной массы.
3. Противень или форму застелите пергаментом. Выложите кабачковую смесь и сформируйте тонкий круглый корж, похожий на основу для пиццы.
4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20-30 минут до легкой золотистой корочки.
5. Готовую основу полностью охладите до комнатной температуры.
6. После охлаждения смажьте корж сливочным сыром. Выложите сверху кусочки прошутто, половинки томатов черри и добавьте рукколу.
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