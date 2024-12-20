Домашняя колбаса практически у всех ассоциируется с рождественскими и новогодними праздниками. И готовить ее можно не только из мяса, но и из картофеля, добавляя бекон, подбрюшину.

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Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусной и сытной картофельной колбасы.

Ингредиенты:

1 кг очищенного картофеля

100 г лука

350 г мясной подбрюшины

100 г копченого бекона

300 г лука для зажарки

100 г сливок (30%)

специи к картофелю

2 метра кишки

Способ приготовления:

1. Подбрюшину немного подморьте, нарежьте мелко и обжарьте на сковороде. Для более насыщенного аромата добавьте копченый бекон и почти сразу нарезанный лук. Жарьте до легкой румяности лука. Вместо бекона можно взять больше мяса.

2. Сырой картофель вместе с 1 свежей луковицей можно натереть на терке, пропустить через мясорубку или даже перебить блендером. Но осторожно, чтобы не получилось смузи.

3. К картофелю сразу добавьте сливки (или домашнюю сметану), а также пачку приправы: соль, сухой чеснок, паприка, куркума, майоран, базилик, укроп, черный перец, чили и тмин. Все тщательно перемешайте и наполните кишку. Наполнить нужно не больше чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления!

4. Края кишки завязывайте узелками, а саму колбаску проткните в нескольких местах зубочисткой. Добавьте немного воды и запекайте в духовке при 175180 С, по бокам до румяности (в общей сложности около 40 минут).

Будет вкусно как в горячем, так и холодном виде

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