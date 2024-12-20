Домашняя колбаса из картофеля для рождественского стола: простой рецепт от Владимира Ярославского
Домашняя колбаса практически у всех ассоциируется с рождественскими и новогодними праздниками. И готовить ее можно не только из мяса, но и из картофеля, добавляя бекон, подбрюшину.
Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом очень вкусной и сытной картофельной колбасы.
Ингредиенты:
- 1 кг очищенного картофеля
- 100 г лука
- 350 г мясной подбрюшины
- 100 г копченого бекона
- 300 г лука для зажарки
- 100 г сливок (30%)
- специи к картофелю
- 2 метра кишки
Способ приготовления:
1. Подбрюшину немного подморьте, нарежьте мелко и обжарьте на сковороде. Для более насыщенного аромата добавьте копченый бекон и почти сразу нарезанный лук. Жарьте до легкой румяности лука. Вместо бекона можно взять больше мяса.
2. Сырой картофель вместе с 1 свежей луковицей можно натереть на терке, пропустить через мясорубку или даже перебить блендером. Но осторожно, чтобы не получилось смузи.
3. К картофелю сразу добавьте сливки (или домашнюю сметану), а также пачку приправы: соль, сухой чеснок, паприка, куркума, майоран, базилик, укроп, черный перец, чили и тмин. Все тщательно перемешайте и наполните кишку. Наполнить нужно не больше чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления!
4. Края кишки завязывайте узелками, а саму колбаску проткните в нескольких местах зубочисткой. Добавьте немного воды и запекайте в духовке при 175180 С, по бокам до румяности (в общей сложности около 40 минут).
Будет вкусно как в горячем, так и холодном виде
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