Домашняя колбаса из куриного филе: получится вкуснее, чем в магазине
Если вы никогда не покупаете колбасу в магазине, потому что не знаете из чего она сделана, стоит попробовать приготовить ее самостоятельно. Такое блюдо точно получится полезнее купленного, а в случае использования правильной технологии, еще и намного вкуснее.
Фудблогер Наталья Жук в Instagram предложила рецепт приготовления домашней колбасы из куриного филе. Она получается очень нежная и точно лучше, чем самая дорогая в магазине.
Ингредиенты
- Куриное филе – 800 гр
- Филе из бедра – 6 шт
- Соль – 1,5 ч.л.
- Перец – ¼ ч.л.
- Чеснок сушеный – 1 ч.л.
- Сливки 10% – 150 мл
Способ приготовления
1. Куриное филе искажаем на мясорубке или измельчаем в блендере.
2. Куриное бедро мелко нарезаем и выкладываем в глубокую емкость с фаршем.
3. Добавляем в мясо соль, перец, чеснок и сливки. Хорошо перемешиваем, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 3 или 4 часа.
4. Разрезаем рукав для запекания и посыпаем его паприкой.
5. Выкладываем на рукав половину фарша и формируем колбасу.
6. Ставим выпекать в разогретую духовку примерно на 45-50 минут. После того как она испекла, оставляем ее постоять в выключенной духовке еще 30 мин.
7. Повторяем действия со второй частью фарша.
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