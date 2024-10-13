Если вы никогда не покупаете колбасу в магазине, потому что не знаете из чего она сделана, стоит попробовать приготовить ее самостоятельно. Такое блюдо точно получится полезнее купленного, а в случае использования правильной технологии, еще и намного вкуснее.

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Фудблогер Наталья Жук в Instagram предложила рецепт приготовления домашней колбасы из куриного филе. Она получается очень нежная и точно лучше, чем самая дорогая в магазине.

Ингредиенты

Куриное филе – 800 гр

Филе из бедра – 6 шт

Соль – 1,5 ч.л.

Перец – ¼ ч.л.

Чеснок сушеный – 1 ч.л.

Сливки 10% – 150 мл

Способ приготовления

1. Куриное филе искажаем на мясорубке или измельчаем в блендере.

2. Куриное бедро мелко нарезаем и выкладываем в глубокую емкость с фаршем.

3. Добавляем в мясо соль, перец, чеснок и сливки. Хорошо перемешиваем, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 3 или 4 часа.

4. Разрезаем рукав для запекания и посыпаем его паприкой.

5. Выкладываем на рукав половину фарша и формируем колбасу.

6. Ставим выпекать в разогретую духовку примерно на 45-50 минут. После того как она испекла, оставляем ее постоять в выключенной духовке еще 30 мин.

7. Повторяем действия со второй частью фарша.

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