Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
621
Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет

Солянка – это блюдо, которое никогда не выходит из моды. Густой, наваристый суп с копченостями имеет неповторимый аромат и глубокий вкус, который сложно повторить. Особенно вкусной получается солянка на копченых ребрах – с легкой дымной ноткой и насыщенным мясным бульоном. Приготовить ее дома совсем не сложно, а результат будет даже лучше, чем в ресторане.

Идея приготовления вкусной наваристой солянки опубликована на странице фудблогера myroslava_pekariuk в Instagram.

Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет

Ингредиенты для бульона:

  • ребра копченые – 500 г
  • ребра свиные свежие – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • соль – по вкусу

Приготовление бульона:

Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет

1. Ребра и лук слегка обжарьте до золотистого цвета, затем залейте водой, добавьте лавровый лист и соль.

2. Варите на медленном огне около 1,5 часа, чтобы получить насыщенный ароматный бульон.

3. Готовые ребра достаньте из кастрюли. По желанию мясо можно убрать и вернуть в суп, или же запечь ребра отдельно – тогда будет еще одно блюдо к обеду.

Мясная основа:

  • сардельки – 4 шт.
  • сосиски – 4 шт.
  • колбаса "Дрогобычская" – 100 г
  • колбаска "Домашняя на дровах" – 100 г
  • грудинка копченая куриная – 100 г
  • колбаса вареная "Докторская" – 100 г
  • шпондер копченый – 100 г

Всю мясную нарезку обжарьте на небольшом количестве масла до легкой корочки. Это поможет раскрыть вкус и придаст блюду приятный аромат.

Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет

Овощная зажарка:

  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • маринованные огурцы – 6-8 шт.
  • томатная паста – 3 ст.л. (или томаты пелати – 500 г)
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • оливки и маслины – 400 г
  • сок половины лимона
  • вода из-под оливок – 100 мл.

Соединяем все компоненты:

1. На той же сковороде обжарьте лук и морковь, затем добавьте томатную пасту или томаты, мелко нарезанные огурцы, соль и сахар.

2. Добавьте оливки, маслины и немного воды, перемешайте. Зажарка должна стать густой, ароматной и немного карамелизированной.

Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет

3. В горячий бульон выложите обжаренное мясо и овощную зажарку. Перемешайте, варите еще 30 минут на малом огне, чтобы все ингредиенты соединились в единый глубокий вкус.

4. Перед подачей добавьте дольку лимона и ложку густой сметаны. Солянка получается ароматной, сытной и особенно вкусной на второй день, когда все вкусы хорошо объединятся.

Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет

