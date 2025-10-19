Домашняя наваристая солянка на копченых ребрах: идеальное первое блюдо, которое точно согреет
Солянка – это блюдо, которое никогда не выходит из моды. Густой, наваристый суп с копченостями имеет неповторимый аромат и глубокий вкус, который сложно повторить. Особенно вкусной получается солянка на копченых ребрах – с легкой дымной ноткой и насыщенным мясным бульоном. Приготовить ее дома совсем не сложно, а результат будет даже лучше, чем в ресторане.
Идея приготовления вкусной наваристой солянки опубликована на странице фудблогера myroslava_pekariuk в Instagram.
Ингредиенты для бульона:
- ребра копченые – 500 г
- ребра свиные свежие – 500 г
- лук – 1 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- соль – по вкусу
Приготовление бульона:
1. Ребра и лук слегка обжарьте до золотистого цвета, затем залейте водой, добавьте лавровый лист и соль.
2. Варите на медленном огне около 1,5 часа, чтобы получить насыщенный ароматный бульон.
3. Готовые ребра достаньте из кастрюли. По желанию мясо можно убрать и вернуть в суп, или же запечь ребра отдельно – тогда будет еще одно блюдо к обеду.
Мясная основа:
- сардельки – 4 шт.
- сосиски – 4 шт.
- колбаса "Дрогобычская" – 100 г
- колбаска "Домашняя на дровах" – 100 г
- грудинка копченая куриная – 100 г
- колбаса вареная "Докторская" – 100 г
- шпондер копченый – 100 г
Всю мясную нарезку обжарьте на небольшом количестве масла до легкой корочки. Это поможет раскрыть вкус и придаст блюду приятный аромат.
Овощная зажарка:
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- маринованные огурцы – 6-8 шт.
- томатная паста – 3 ст.л. (или томаты пелати – 500 г)
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- оливки и маслины – 400 г
- сок половины лимона
- вода из-под оливок – 100 мл.
Соединяем все компоненты:
1. На той же сковороде обжарьте лук и морковь, затем добавьте томатную пасту или томаты, мелко нарезанные огурцы, соль и сахар.
2. Добавьте оливки, маслины и немного воды, перемешайте. Зажарка должна стать густой, ароматной и немного карамелизированной.
3. В горячий бульон выложите обжаренное мясо и овощную зажарку. Перемешайте, варите еще 30 минут на малом огне, чтобы все ингредиенты соединились в единый глубокий вкус.
4. Перед подачей добавьте дольку лимона и ложку густой сметаны. Солянка получается ароматной, сытной и особенно вкусной на второй день, когда все вкусы хорошо объединятся.
