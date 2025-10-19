Солянка – это блюдо, которое никогда не выходит из моды. Густой, наваристый суп с копченостями имеет неповторимый аромат и глубокий вкус, который сложно повторить. Особенно вкусной получается солянка на копченых ребрах – с легкой дымной ноткой и насыщенным мясным бульоном. Приготовить ее дома совсем не сложно, а результат будет даже лучше, чем в ресторане.

Идея приготовления вкусной наваристой солянки опубликована на странице фудблогера myroslava_pekariuk в Instagram.

Ингредиенты для бульона:

ребра копченые – 500 г

ребра свиные свежие – 500 г

лук – 1 шт.

лавровый лист – 2 шт.

соль – по вкусу

Приготовление бульона:

1. Ребра и лук слегка обжарьте до золотистого цвета, затем залейте водой, добавьте лавровый лист и соль.

2. Варите на медленном огне около 1,5 часа, чтобы получить насыщенный ароматный бульон.

3. Готовые ребра достаньте из кастрюли. По желанию мясо можно убрать и вернуть в суп, или же запечь ребра отдельно – тогда будет еще одно блюдо к обеду.

Мясная основа:

сардельки – 4 шт.

сосиски – 4 шт.

колбаса "Дрогобычская" – 100 г

колбаска "Домашняя на дровах" – 100 г

грудинка копченая куриная – 100 г

колбаса вареная "Докторская" – 100 г

шпондер копченый – 100 г

Всю мясную нарезку обжарьте на небольшом количестве масла до легкой корочки. Это поможет раскрыть вкус и придаст блюду приятный аромат.

Овощная зажарка:

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

маринованные огурцы – 6-8 шт.

томатная паста – 3 ст.л. (или томаты пелати – 500 г)

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

оливки и маслины – 400 г

сок половины лимона

вода из-под оливок – 100 мл.

Соединяем все компоненты:

1. На той же сковороде обжарьте лук и морковь, затем добавьте томатную пасту или томаты, мелко нарезанные огурцы, соль и сахар.

2. Добавьте оливки, маслины и немного воды, перемешайте. Зажарка должна стать густой, ароматной и немного карамелизированной.

3. В горячий бульон выложите обжаренное мясо и овощную зажарку. Перемешайте, варите еще 30 минут на малом огне, чтобы все ингредиенты соединились в единый глубокий вкус.

4. Перед подачей добавьте дольку лимона и ложку густой сметаны. Солянка получается ароматной, сытной и особенно вкусной на второй день, когда все вкусы хорошо объединятся.

