Домашняя рубленая колбаса к Пасхе: делимся рецептом любимого блюда
Домашняя колбаса из рубленого мяса отличается особой сочностью и плотной текстурой. Секрет в сочетании кусочков свинины с фаршем и правильной подготовке перед запеканием. Важно не пропускать ни одного этапа, ведь именно они формируют вкус и консистенцию готового блюда.
Идея приготовления домашней рубленой колбасы на Пасху опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- жирная свинина – 1 кг.
- свиной фарш – 350 г
- чеснок – 6-7 зубчиков
- молоко – 100 мл.
- горчица – 1 ст.л.
- дижонская горчица в зернах – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- натуральная оболочка – по необходимости
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать мелким кубиком, чтобы получить характерную рубленую текстуру.
2. Добавить свиной фарш, измельченный чеснок, соль, черный перец, молоко и оба вида горчицы.
3. Тщательно вымешать массу в течение 5-7 минут до вязкой консистенции.
4. Наполнить натуральную оболочку подготовленной массой, сформировать колбаски и завязать концы.
5. Перед запеканием опустить колбасу в крутой кипяток на 20 минут.
6. Выложить колбасу на противень, добавить 1 стакан воды.
7. Запекать при температуре 190°C в течение 40 минут Перевернуть колбасу и допекать еще 10 минут до румяной корочки.
