Домашняя колбаса из рубленого мяса отличается особой сочностью и плотной текстурой. Секрет в сочетании кусочков свинины с фаршем и правильной подготовке перед запеканием. Важно не пропускать ни одного этапа, ведь именно они формируют вкус и консистенцию готового блюда.

Идея приготовления домашней рубленой колбасы на Пасху опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

жирная свинина – 1 кг.

свиной фарш – 350 г

чеснок – 6-7 зубчиков

молоко – 100 мл.

горчица – 1 ст.л.

дижонская горчица в зернах – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

натуральная оболочка – по необходимости

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать мелким кубиком, чтобы получить характерную рубленую текстуру.

2. Добавить свиной фарш, измельченный чеснок, соль, черный перец, молоко и оба вида горчицы.

3. Тщательно вымешать массу в течение 5-7 минут до вязкой консистенции.

4. Наполнить натуральную оболочку подготовленной массой, сформировать колбаски и завязать концы.

5. Перед запеканием опустить колбасу в крутой кипяток на 20 минут.

6. Выложить колбасу на противень, добавить 1 стакан воды.

7. Запекать при температуре 190°C в течение 40 минут Перевернуть колбасу и допекать еще 10 минут до румяной корочки.

