Самса – идеальное блюдо для быстрого и вкусного перекуса. Для начинки можно использовать мясной фарш, а также капусту, сыр, творог, зелень, рыбу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной самсы с мясом, луком и специями, которая очень быстро готовится.

Ингредиенты:

мука 500 г

вода 250 мл

соль 1 ч. л.

+сливочное масло для смазывания теста 80 г

Начинка:

мясо 500 г

лук 350 г

соль 1 ч. л.

специи (черный перец/чили)

кунжут и желток для смазки

Способ приготовления:

1. Добавляем соль в просеянную муку и заливаем водой в комнатную температуру. Замешайте тесто. Заверните его в пищевую пленку или положите в пакет и оставьте на 20-30 минут.

2. Мясо порежьте на кусочки около 1 см, лук очень аккуратно шинкуем. Добавить любимые специи и хорошо перемешайте.

3. Разделите тесто на 2 части, одну раскатайте в узкий прямоугольник шириной максимум 1 мм.

4. Смажьте тесто размягченным сливочным маслом и раскатайте в рулет. Разрежьте на восемь частей, раскатайте, выложите начинку, зацепите края. Отправьте в морозилку на 20-30 минут, чтобы масло замерзло. После переложите на противень.

5. Запекайте в разогретой до 180 С духовке 35-45 минут.

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