Домашняя самса с мясным фаршем: рецепт вкусного и сытного блюда
Самса – идеальное блюдо для быстрого и вкусного перекуса. Для начинки можно использовать мясной фарш, а также капусту, сыр, творог, зелень, рыбу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной самсы с мясом, луком и специями, которая очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- мука 500 г
- вода 250 мл
- соль 1 ч. л.
- +сливочное масло для смазывания теста 80 г
Начинка:
- мясо 500 г
- лук 350 г
- соль 1 ч. л.
- специи (черный перец/чили)
- кунжут и желток для смазки
Способ приготовления:
1. Добавляем соль в просеянную муку и заливаем водой в комнатную температуру. Замешайте тесто. Заверните его в пищевую пленку или положите в пакет и оставьте на 20-30 минут.
2. Мясо порежьте на кусочки около 1 см, лук очень аккуратно шинкуем. Добавить любимые специи и хорошо перемешайте.
3. Разделите тесто на 2 части, одну раскатайте в узкий прямоугольник шириной максимум 1 мм.
4. Смажьте тесто размягченным сливочным маслом и раскатайте в рулет. Разрежьте на восемь частей, раскатайте, выложите начинку, зацепите края. Отправьте в морозилку на 20-30 минут, чтобы масло замерзло. После переложите на противень.
5. Запекайте в разогретой до 180 С духовке 35-45 минут.
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