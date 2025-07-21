Вишня – универсальная ягода, которая прекрасно сочетается с разнообразным тестом. Если вы любите выпечку или интересные десерты с такой ягодой – приготовьте унииверсальную начинку, которая получается в меру густой, сладкой и точно дополнит вкус домашних десертов.

Идея приготовления вишневой начинки для разнообразных дисертов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.

Ингредиенты:

замороженная или свежая вишня (без косточек) – 500 г

сахар – 120 г (можно больше, если любите слаще)

крахмал – 2 ст.л.

вода – 2-3 ст.л.

лимонный сок (по желанию) – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Вишню засыпать сахаром и поставить на средний огонь.

2. Подождать, пока пустит сок и начнет кипеть.

3. Если вишни не сочные, то крахмал растворить в холодной воде до однородности без комочков.

4. Как только вишня закипит, тонкой струйкой влить крахмальную смесь, постоянно помешивая.

5. Уменьшить огонь.

6. Проварить 2-3 минуты, пока начинка не загустеет.

7. Добавить лимонный сок для баланса вкуса.

8. Снять с огня и дать полностью остыть – Идеальная начинка готова.

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