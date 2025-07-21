Домашняя вишневая начинка для любой выпечки: в меру густая и сладкая
Вишня – универсальная ягода, которая прекрасно сочетается с разнообразным тестом. Если вы любите выпечку или интересные десерты с такой ягодой – приготовьте унииверсальную начинку, которая получается в меру густой, сладкой и точно дополнит вкус домашних десертов.
Идея приготовления вишневой начинки для разнообразных дисертов опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram.
Ингредиенты:
- замороженная или свежая вишня (без косточек) – 500 г
- сахар – 120 г (можно больше, если любите слаще)
- крахмал – 2 ст.л.
- вода – 2-3 ст.л.
- лимонный сок (по желанию) – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Вишню засыпать сахаром и поставить на средний огонь.
2. Подождать, пока пустит сок и начнет кипеть.
3. Если вишни не сочные, то крахмал растворить в холодной воде до однородности без комочков.
4. Как только вишня закипит, тонкой струйкой влить крахмальную смесь, постоянно помешивая.
5. Уменьшить огонь.
6. Проварить 2-3 минуты, пока начинка не загустеет.
7. Добавить лимонный сок для баланса вкуса.
8. Снять с огня и дать полностью остыть – Идеальная начинка готова.
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