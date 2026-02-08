Домашняя запеченная грудинка в луковой шелухе: обязательно натрите чесноком

Домашняя запеченная грудинка в луковой шелухе: обязательно натрите чесноком

Домашняя запеченная грудинка значительно вкуснее на бутербродах, чем магазинная колбаса. И приготовить такое мясо очень легко в домашних условиях. Для идеального насыщенного вкуса прекрасно подойдет луковая шелуха.

Идея приготовления запеченной грудинки в луковой шелухе опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • грудинка – 1 кг.
  • вода – 2 л
  • луковая шелуха – 2 горсти
  • соль – 1-1,5 ст.л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец горошком – 8 шт.
  • перец душистый – 6 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • специи для сала – 2 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Залить воду в кастрюлю и довести до кипения.

2. Добавить луковую шелуху и все специи.

3. Грудинку разрезать на 2 части и опустить в кипящую воду.

4. Варить 1,5-2 часа на слабом огне до мягкости. Время зависит от толщины грудинки.

5. Готовую грудинку достать, слегка охладить и натереть измельченным чесноком.

6. По желанию натереть специями.

7. Плотно завернуть в фольгу и поставить в холодильник минимум на 2 часа (или на ночь – будет еще вкуснее).

