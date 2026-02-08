Домашняя запеченная грудинка в луковой шелухе: обязательно натрите чесноком
Домашняя запеченная грудинка значительно вкуснее на бутербродах, чем магазинная колбаса. И приготовить такое мясо очень легко в домашних условиях. Для идеального насыщенного вкуса прекрасно подойдет луковая шелуха.
Идея приготовления запеченной грудинки в луковой шелухе опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- грудинка – 1 кг.
- вода – 2 л
- луковая шелуха – 2 горсти
- соль – 1-1,5 ст.л.
- лавровый лист – 2 шт.
- перец горошком – 8 шт.
- перец душистый – 6 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- специи для сала – 2 ч.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Залить воду в кастрюлю и довести до кипения.
2. Добавить луковую шелуху и все специи.
3. Грудинку разрезать на 2 части и опустить в кипящую воду.
4. Варить 1,5-2 часа на слабом огне до мягкости. Время зависит от толщины грудинки.
5. Готовую грудинку достать, слегка охладить и натереть измельченным чесноком.
6. По желанию натереть специями.
7. Плотно завернуть в фольгу и поставить в холодильник минимум на 2 часа (или на ночь – будет еще вкуснее).
