Домашняя запеченная грудинка значительно вкуснее на бутербродах, чем магазинная колбаса. И приготовить такое мясо очень легко в домашних условиях. Для идеального насыщенного вкуса прекрасно подойдет луковая шелуха.

Идея приготовления запеченной грудинки в луковой шелухе опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

грудинка – 1 кг.

вода – 2 л

луковая шелуха – 2 горсти

соль – 1-1,5 ст.л.

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком – 8 шт.

перец душистый – 6 шт.

чеснок – 3 зубчика

специи для сала – 2 ч.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Залить воду в кастрюлю и довести до кипения.

2. Добавить луковую шелуху и все специи.

3. Грудинку разрезать на 2 части и опустить в кипящую воду.

4. Варить 1,5-2 часа на слабом огне до мягкости. Время зависит от толщины грудинки.

5. Готовую грудинку достать, слегка охладить и натереть измельченным чесноком.

6. По желанию натереть специями.

7. Плотно завернуть в фольгу и поставить в холодильник минимум на 2 часа (или на ночь – будет еще вкуснее).

