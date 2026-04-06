Домашняя колбаса – незаменимая закуска на Пасхальном столе в каждой семье. Для того, чтобы блюдо получилось действительно удачным, следует придерживаться четкой технологии. Для этого воспользуйтесь следующим рецептом, и результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусной домашней колбасы на Пасху опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

свинина бедренная часть или лопатка – 3 кг.

сало – 250-300 г (без шкурки)

чеснок – 5-6 зубочков но ориентируйтесь на свой вкус.

соль – 1 ст.л.

перец черный молотый – по вкусу.

специи: копченая паприка, мускатный орех, сушеные травы, горчица в зернах.

вода холодная – 300 мл.

кишки (можно купить засоленные и готовые для использования).

Способ приготовления:

1. Часть мяса нарезать на небольшие кубики, а часть перекрутить на фарш в мясорубке.

2. Немного подмороженное сало нарезать полосками.

3. Выложить все в большую глубокую миску.

4. Посолить, поперчить по вкусу.

5. Добавить воду и специи.

6. Хорошо перемешать и отбить в течение 5-10 минут.

7. Оставить охлаждаться.

8. Замочить кишки на 30 минут в теплой воде, промыть, надеть на насадку колбасного шприца или мясорубки.

9. Завязать один конец.

10. Наполнить кишки фаршем, не слишком плотно – примерно по 60 см кишки. Завязать с двух сторон.

11. Проколоть колбасу в нескольких местах (каждые 3 см), чтобы не лопнула во время варки.

12. Отварить в большом количестве воды с лавровым листом до кипения.

13. Варить после закипания 10-15 минут.

14. Запекать в духовке предварительно смазав маслом или обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

15. Дать остыть и можно нарезать.

