Домашняя запеченная колбаса на Пасху: делимся рецептом, который точно получится у всех
Домашняя колбаса – незаменимая закуска на Пасхальном столе в каждой семье. Для того, чтобы блюдо получилось действительно удачным, следует придерживаться четкой технологии. Для этого воспользуйтесь следующим рецептом, и результат вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусной домашней колбасы на Пасху опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- свинина бедренная часть или лопатка – 3 кг.
- сало – 250-300 г (без шкурки)
- чеснок – 5-6 зубочков но ориентируйтесь на свой вкус.
- соль – 1 ст.л.
- перец черный молотый – по вкусу.
- специи: копченая паприка, мускатный орех, сушеные травы, горчица в зернах.
- вода холодная – 300 мл.
- кишки (можно купить засоленные и готовые для использования).
Способ приготовления:
1. Часть мяса нарезать на небольшие кубики, а часть перекрутить на фарш в мясорубке.
2. Немного подмороженное сало нарезать полосками.
3. Выложить все в большую глубокую миску.
4. Посолить, поперчить по вкусу.
5. Добавить воду и специи.
6. Хорошо перемешать и отбить в течение 5-10 минут.
7. Оставить охлаждаться.
8. Замочить кишки на 30 минут в теплой воде, промыть, надеть на насадку колбасного шприца или мясорубки.
9. Завязать один конец.
10. Наполнить кишки фаршем, не слишком плотно – примерно по 60 см кишки. Завязать с двух сторон.
11. Проколоть колбасу в нескольких местах (каждые 3 см), чтобы не лопнула во время варки.
12. Отварить в большом количестве воды с лавровым листом до кипения.
13. Варить после закипания 10-15 минут.
14. Запекать в духовке предварительно смазав маслом или обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
15. Дать остыть и можно нарезать.
