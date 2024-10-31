Дорадо с картофелем и вкусным соусом: рецепт полезного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рыбы

Дорадо является очень полезным, вкусным и простым в приготовлении продуктом. Стоит отметить, что в ней одержится большое количество йода, а также таких микроэлементов, как фтор, литий, железо, бром и бор. Употребление этой рыбы предотвращает заболевания щитовидной железы. Кроме этого, дорада содержит магний, кальций и фосфор. И готовится рыба очень просто, 30 минут в духовке и вы получите полезное блюдо на обед или ужин.

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Как вкусно приготовить дорадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы, с овощами и вкусным соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Дорадо – 2 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Анчоус – 1 шт (не обязательно)
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Базилик сушеный – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Имбирь сушеный – 1 ч.л.
  • Соль, перец
  • Оливки – 100 г
  • Петрушка свежая

Для заливки:

  • Оливковое масло – 70 мл
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Имбирь сушеный – 1 ч.л.
  • Вода – 70 мл.

Способ приготовления:

1. Рыбу разберите на филе и зачистите от косточек.

Свежая рыба

2. В сковороду влейте 1 ст. л оливкового масла. Обжарьте измельченный чеснок и анчоус. Жарьте 2 минуты.

Чеснок с анчоусами

3. Помидоры порежьте кольцами и выложите на дно сковородки. Посыпьте базиликом. Картофель почистите и нарежьте кружочками. Выложите сверху на помидоры.

Овощи для блюда

5. В отдельной миске смешать оливковое масло, паприку, имбирь и вылить на картофель. Накрыть крышкой и готовьте к готовности картофеля.

Соус для рыбы

6. После выложить филе рыбы, посолите, поперчите, добавьте петрушку и оливки. Полейте соусом и накройте крышкой. Готовьте около 7 минут.

Готовое блюдо

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