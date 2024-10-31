Дорадо является очень полезным, вкусным и простым в приготовлении продуктом. Стоит отметить, что в ней одержится большое количество йода, а также таких микроэлементов, как фтор, литий, железо, бром и бор. Употребление этой рыбы предотвращает заболевания щитовидной железы. Кроме этого, дорада содержит магний, кальций и фосфор. И готовится рыба очень просто, 30 минут в духовке и вы получите полезное блюдо на обед или ужин.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы, с овощами и вкусным соусом.

Ингредиенты:

Дорадо – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Оливковое масло – 100 мл

Анчоус – 1 шт (не обязательно)

Чеснок – 3 зуб.

Базилик сушеный – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Имбирь сушеный – 1 ч.л.

Соль, перец

Оливки – 100 г

Петрушка свежая

Для заливки:

Оливковое масло – 70 мл

Паприка – 1 ч.л.

Имбирь сушеный – 1 ч.л.

Вода – 70 мл.

Способ приготовления:

1. Рыбу разберите на филе и зачистите от косточек.

2. В сковороду влейте 1 ст. л оливкового масла. Обжарьте измельченный чеснок и анчоус. Жарьте 2 минуты.

3. Помидоры порежьте кольцами и выложите на дно сковородки. Посыпьте базиликом. Картофель почистите и нарежьте кружочками. Выложите сверху на помидоры.

5. В отдельной миске смешать оливковое масло, паприку, имбирь и вылить на картофель. Накрыть крышкой и готовьте к готовности картофеля.

6. После выложить филе рыбы, посолите, поперчите, добавьте петрушку и оливки. Полейте соусом и накройте крышкой. Готовьте около 7 минут.

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