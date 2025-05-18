Драники будут значительно вкуснее, если приготовить их с грибами. Сложите пожаренные изделия в виде торта, перемазав слои начинкой – результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления торта из драников с грибной начинкой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Жарить драники нужно привычным способом, просто они будут более крупными по размеру.

Ингредиенты:

картофель (средний) – 6-7 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

грибы шампиньоны – 400-500 г

сливки 15-20% – 200 мл.

лук репчатый – 1 шт.

сыр моцарелла – 180 г

соль, перец – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. На растительном масле пожарить грибы, забрать со сковородки.

2. Пожарить лук до золотистости и вернуть обратно сюда грибы.

3. Залить сливками и протушить, добавив соль и перец по вкусу.

4. Картофель с луком натереть на мелкую терку или взбить в блендере.

5. Добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать.

6. Жарить на сковороде, смазанной растительным маслом (как обычно драники, только большего размера).

7. Переложить драники начинкой из грибов.

8. Посыпать потертым сыром и сложить в виде тортика.

9. Поставить в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.

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