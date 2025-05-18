Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта
Драники будут значительно вкуснее, если приготовить их с грибами. Сложите пожаренные изделия в виде торта, перемазав слои начинкой – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления торта из драников с грибной начинкой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Жарить драники нужно привычным способом, просто они будут более крупными по размеру.
Ингредиенты:
- картофель (средний) – 6-7 шт.
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Ингредиенты для начинки:
- грибы шампиньоны – 400-500 г
- сливки 15-20% – 200 мл.
- лук репчатый – 1 шт.
- сыр моцарелла – 180 г
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. На растительном масле пожарить грибы, забрать со сковородки.
2. Пожарить лук до золотистости и вернуть обратно сюда грибы.
3. Залить сливками и протушить, добавив соль и перец по вкусу.
4. Картофель с луком натереть на мелкую терку или взбить в блендере.
5. Добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать.
6. Жарить на сковороде, смазанной растительным маслом (как обычно драники, только большего размера).
7. Переложить драники начинкой из грибов.
8. Посыпать потертым сыром и сложить в виде тортика.
9. Поставить в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.
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