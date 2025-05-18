Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
609
Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

Драники будут значительно вкуснее, если приготовить их с грибами. Сложите пожаренные изделия в виде торта, перемазав слои начинкой – результат вас приятно удивит.

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Идея приготовления торта из драников с грибной начинкой опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Жарить драники нужно привычным способом, просто они будут более крупными по размеру.

Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

Ингредиенты:

  • картофель (средний) – 6-7 шт.
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Ингредиенты для начинки:

  • грибы шампиньоны – 400-500 г
  • сливки 15-20% – 200 мл.
  • лук репчатый – 1 шт.
  • сыр моцарелла – 180 г
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

1. На растительном масле пожарить грибы, забрать со сковородки.

2. Пожарить лук до золотистости и вернуть обратно сюда грибы.

Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

3. Залить сливками и протушить, добавив соль и перец по вкусу.

4. Картофель с луком натереть на мелкую терку или взбить в блендере.

Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

5. Добавить яйца, муку, соль, перец и перемешать.

6. Жарить на сковороде, смазанной растительным маслом (как обычно драники, только большего размера).

Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

7. Переложить драники начинкой из грибов.

8. Посыпать потертым сыром и сложить в виде тортика.

Драники по-новому: как приготовить привычное блюдо в виде торта

9. Поставить в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы расплавился сыр.

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