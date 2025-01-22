Крупцы или катаная каша – это блюдо, известное украинцам более 300 лет. Ранее ее было принято готовить на свадьбу, крестины и другие важные события.

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Раньше кашу из шпона, муки и большого количества яиц могли позволить себе только состоятельные люди. Хозяйки обкатывали зернышки пшена в яйце и муке до размера горошины. Хранили крупцы в сухом виде. А когда требовалось – переходили к приготовлению блюда. Как правильно приготовить крупцы, рассказали на сайте "Ковчег вкуса Украина".

Ингредиенты

Пшено – 100 гр

Яйца – 10-15 шт

Вода

Мука

Способ приготовления

1. Пшено выкладываем в глубокую сосудину и постепенно добавляем по 1 ст.л. взбитые яйца и муку.

2. Втираем яйца в муку в течение 2-3 часов, пока зернышко пшена не будет обкатано в тесто и не станет размером как горошина.

3. Готовые крупцы подсушиваем на ткани.

4. Кашу варим на воде или бульоне в пропорции 1:3 в течение 2,5 часов.

5. Добавляем соль, перец и лавровые листья. Подаем со сливочным маслом и шкварками.

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