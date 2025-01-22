Древняя украинская каша крупцы: как приготовить аутентичное блюдо
Крупцы или катаная каша – это блюдо, известное украинцам более 300 лет. Ранее ее было принято готовить на свадьбу, крестины и другие важные события.
Раньше кашу из шпона, муки и большого количества яиц могли позволить себе только состоятельные люди. Хозяйки обкатывали зернышки пшена в яйце и муке до размера горошины. Хранили крупцы в сухом виде. А когда требовалось – переходили к приготовлению блюда. Как правильно приготовить крупцы, рассказали на сайте "Ковчег вкуса Украина".
Ингредиенты
- Пшено – 100 гр
- Яйца – 10-15 шт
- Вода
- Мука
Способ приготовления
1. Пшено выкладываем в глубокую сосудину и постепенно добавляем по 1 ст.л. взбитые яйца и муку.
2. Втираем яйца в муку в течение 2-3 часов, пока зернышко пшена не будет обкатано в тесто и не станет размером как горошина.
3. Готовые крупцы подсушиваем на ткани.
4. Кашу варим на воде или бульоне в пропорции 1:3 в течение 2,5 часов.
5. Добавляем соль, перец и лавровые листья. Подаем со сливочным маслом и шкварками.
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