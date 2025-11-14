Эффектный салат "Мандаринки": как приготовить вкусную закуску на праздники

На праздники всегда хочется подать что-то не только вкусное, но и по-настоящему эффектное. Салат "Мандаринки" – это простая в приготовлении закуска, которая сразу привлекает внимание благодаря яркому внешнему виду. Блюдо хорошо держит форму, его удобно подавать порционно, а сочетание ингредиентов делает вкус нежным и сбалансированным. Такой салат станет уместным на любом праздничном столе и легко заменит традиционные холодные закуски.

Идея приготовления вкусного салата "Мандаринки" опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 250 г
  • ананас консервированный – 200 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • специи – по вкусу
  • чеснок – 2 зубчика
  • майонез – по вкусу
  • морковь – 3 шт.

Способ приготовления:

1. Подготовьте основные ингредиенты, отварите куриное филе, морковь и яйца.

2. Дайте им полностью остыть.

3, Нарежьте курицу мелкими кубиками, добавьте измельченный ананас.

4. Натрите плавленые сырки и твердый сыр, добавьте к смеси.

5. Положите измельченный чеснок, специи и заправьте майонезом. Перемешайте до однородности.

6. Подготовьте морковь для покрытия Отваренную морковь натрите на мелкой терке и хорошо отожмите сок, чтобы она стала более сухой и легко держалась на форме.

7. На пищевую пленку выложите столовую ложку моркови, сверху – такое же количество начинки. Аккуратно сформируйте шарик и заверните в пленку для фиксации.

8. Дайте салату стабилизироваться Переложите заготовки в холодильник и оставьте на 1-2 часа, чтобы они сохранили форму.

9. Перед подачей сделайте в каждом шарике "хвостик" – используйте небольшой кусочек перца или зелень. Выложите "мандаринки" на тарелку и добавьте немного зелени для контраста.

