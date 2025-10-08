Домашние блины можно готовить из практически любого теста, самое главное – чтобы оно было жидким. Кулинары советуют добавлять в основу масло, кипяток и яйца обязательно.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых тонких, эластичных блинов.

Ингредиенты:

2 стакана муки

2 стакана воды

щепотка соли

по желанию: можно добавить 1 яйцо – блины будут более эластичными

Начинка на выбор:

творог + зелень

банан + мед

варенье, сгущенное молоко или фрукты

Способ приготовления:

1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.

2. Разогрей сковороду, смажьте ее масло, выливайте тесто порциями, обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

3. Скручивайте, смазывайте маслом или добавляйте любимую начинку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: