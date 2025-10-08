Видео дня
Эластичные блины-чебуреки с вкусной начинкой для перекуса: самый простой рецепт вкусного блюда
Домашние блины можно готовить из практически любого теста, самое главное – чтобы оно было жидким. Кулинары советуют добавлять в основу масло, кипяток и яйца обязательно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых тонких, эластичных блинов.
Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 2 стакана воды
- щепотка соли
- по желанию: можно добавить 1 яйцо – блины будут более эластичными
Начинка на выбор:
- творог + зелень
- банан + мед
- варенье, сгущенное молоко или фрукты
Способ приготовления:
1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.
2. Разогрей сковороду, смажьте ее масло, выливайте тесто порциями, обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.
3. Скручивайте, смазывайте маслом или добавляйте любимую начинку.
