Эластичные блины-чебуреки с вкусной начинкой для перекуса: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,5 т.
Рецепт чебуреков

Домашние блины можно готовить из практически любого теста, самое главное – чтобы оно было жидким. Кулинары советуют добавлять в основу масло, кипяток и яйца обязательно.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых тонких, эластичных блинов. 

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 2 стакана воды
  • щепотка соли
  • по желанию: можно добавить 1 яйцо – блины будут более эластичными

Начинка на выбор:

  •  творог + зелень
  •  банан + мед
  •  варенье, сгущенное молоко или фрукты

Способ приготовления:

1. В большой миске смешай муку, воду, соль. Хорошо вымешай до однородного теста без комочков.

2. Разогрей сковороду, смажьте ее масло, выливайте тесто порциями, обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки.

3. Скручивайте, смазывайте маслом или добавляйте любимую начинку.

