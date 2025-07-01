Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски

Из сочных сезонных кабачков можно приготовить даже вкусную намазку. Такая закуска станет отличным дополнением праздничного стола. Можно просто мазать на хлеб или использовать как дополнение к другим блюдам.

Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • укроп – по вкусу
  • плавленый сыр – 70 г
  • соль/перец/сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски

1. Обжарить до прозрачности измельченный лук.

2. Добавить натертую на крупной терке морковь, под крышкой тушим 5 минут, периодически помешивая.

Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски

3. Добавить нарезанный кабачок и чеснок, тушить еще 15 минут под крышкой.

Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски

4. Добавить соль, перец, сушеный чеснок, перемешать, держать на огне еще 2 минут и выключить. Охладить.

Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски

5. Переложить в чашу блендера и добавить плавленый сырок, измельченный укроп и взбить до однородности.

6. Подавать с поджаренными брускеттами.

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