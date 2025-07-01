Из сочных сезонных кабачков можно приготовить даже вкусную намазку. Такая закуска станет отличным дополнением праздничного стола. Можно просто мазать на хлеб или использовать как дополнение к другим блюдам.

Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

укроп – по вкусу

плавленый сыр – 70 г

соль/перец/сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить до прозрачности измельченный лук.

2. Добавить натертую на крупной терке морковь, под крышкой тушим 5 минут, периодически помешивая.

3. Добавить нарезанный кабачок и чеснок, тушить еще 15 минут под крышкой.

4. Добавить соль, перец, сушеный чеснок, перемешать, держать на огне еще 2 минут и выключить. Охладить.

5. Переложить в чашу блендера и добавить плавленый сырок, измельченный укроп и взбить до однородности.

6. Подавать с поджаренными брускеттами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: