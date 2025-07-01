Элементарная намазка из кабачков: делимся рецептом идеальной сезонной закуски
Из сочных сезонных кабачков можно приготовить даже вкусную намазку. Такая закуска станет отличным дополнением праздничного стола. Можно просто мазать на хлеб или использовать как дополнение к другим блюдам.
Идея приготовления вкусной кабачковой намазки опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeriia.cooking в Instagram. Понадобится минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп – по вкусу
- плавленый сыр – 70 г
- соль/перец/сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить до прозрачности измельченный лук.
2. Добавить натертую на крупной терке морковь, под крышкой тушим 5 минут, периодически помешивая.
3. Добавить нарезанный кабачок и чеснок, тушить еще 15 минут под крышкой.
4. Добавить соль, перец, сушеный чеснок, перемешать, держать на огне еще 2 минут и выключить. Охладить.
5. Переложить в чашу блендера и добавить плавленый сырок, измельченный укроп и взбить до однородности.
6. Подавать с поджаренными брускеттами.
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