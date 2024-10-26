Баклажаны – это отличная основа для легкой и сытной закуски. такие овощи прекрасно сочетаются с творогом, а также сочными помидорами. Все это нужно сочетать и просто запечь – получится очень вкусно.

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Идея приготовления элементарной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вы потратите максимум 30 минут.

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт.

соль

масло для смазки пергамента и баклажанов

Ингредиенты для начинки:

помидоры – 1 шт.

лук – 0,5 шт.

сыр твердый – 50 г

укроп – по вкусу

яйца –1 шт

сметана – 1 ст.л

горчица – 1 ч.л

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать колечками.

2. Посолить и подождать, чтобы получилась горечь.

3. Промыть, просушить.

4. Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом.

5. Сверху полить растительным маслом и отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

6. Смешать порезанные кубиком помидоры и лук, укроп, натертый сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.

7. Вынуть из духовки баклажаны.

8. Выложить начинку на баклажаны и поставить еще на 15 минут в духовку до готовности.

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