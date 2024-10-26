Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут
Баклажаны – это отличная основа для легкой и сытной закуски. такие овощи прекрасно сочетаются с творогом, а также сочными помидорами. Все это нужно сочетать и просто запечь – получится очень вкусно.
Идея приготовления элементарной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вы потратите максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- соль
- масло для смазки пергамента и баклажанов
Ингредиенты для начинки:
- помидоры – 1 шт.
- лук – 0,5 шт.
- сыр твердый – 50 г
- укроп – по вкусу
- яйца –1 шт
- сметана – 1 ст.л
- горчица – 1 ч.л
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать колечками.
2. Посолить и подождать, чтобы получилась горечь.
3. Промыть, просушить.
4. Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом.
5. Сверху полить растительным маслом и отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
6. Смешать порезанные кубиком помидоры и лук, укроп, натертый сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.
7. Вынуть из духовки баклажаны.
8. Выложить начинку на баклажаны и поставить еще на 15 минут в духовку до готовности.
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