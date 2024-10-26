Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

Баклажаны – это отличная основа для легкой и сытной закуски. такие овощи прекрасно сочетаются с творогом, а также сочными помидорами. Все это нужно сочетать и просто запечь – получится очень вкусно.

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Идея приготовления элементарной закуски из баклажанов опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Вы потратите максимум 30 минут.

Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

Ингредиенты:

  • баклажан – 1 шт.
  • соль
  • масло для смазки пергамента и баклажанов

Ингредиенты для начинки:

  • помидоры – 1 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • сыр твердый – 50 г
  • укроп – по вкусу
  • яйца –1 шт
  • сметана – 1 ст.л
  • горчица – 1 ч.л
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

1. Баклажаны порезать колечками.

2. Посолить и подождать, чтобы получилась горечь.

Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

3. Промыть, просушить.

4. Выложить на пергамент, смазанный растительным маслом.

Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

5. Сверху полить растительным маслом и отправить в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

6. Смешать порезанные кубиком помидоры и лук, укроп, натертый сыр, яйцо, сметану, горчицу и специи.

Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

7. Вынуть из духовки баклажаны.

8. Выложить начинку на баклажаны и поставить еще на 15 минут в духовку до готовности.

Элементарная закуска из баклажанов в духовке: готовится несколько минут

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