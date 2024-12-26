Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

Для того, чтобы сделать вкусную и эффектную закуску на праздничный стол, вам не придется что-то варить или жарить. Нужно всего несколько видов сыра, а также крекеры, на которые можно выложить сформированные шарики – все очень элементарно.

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Идея приготовления элементарной закуски на крекерах к праздничному столу опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Блюдо может стать полноценной заменой салата.

Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

Ингредиенты:

  • сливочный крем-творог – 150 г
  • твердый сыр – 80 г
  • соль – по вкусу
  • сушеная/вяленая клюква – 3 ст.л.
  • орехи – 3 ст.л.
  • крекер
  • розмарин

Способ приготовления:

Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

1. К сливочному крем-сыру добавить натертый на мелкой терке сыр.

Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

2. Клюкву и орехи измельчить ножом и часть этой смеси добавить в творожную массу.

Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

3. Также добавить немного соли по вкусу и перемешать.

Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

4. Из творожной массы сформировать шарики, которые обвалять в смеси орехов и клюквы.

Элементарная закуска на крекерах для новогоднего стола: ничего отваривать или жарить не придется

5. Каждый шарик выложить на крекер и украсить розмарином.

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