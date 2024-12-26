Для того, чтобы сделать вкусную и эффектную закуску на праздничный стол, вам не придется что-то варить или жарить. Нужно всего несколько видов сыра, а также крекеры, на которые можно выложить сформированные шарики – все очень элементарно.

Видео дня

Идея приготовления элементарной закуски на крекерах к праздничному столу опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Блюдо может стать полноценной заменой салата.

Ингредиенты:

сливочный крем-творог – 150 г

твердый сыр – 80 г

соль – по вкусу

сушеная/вяленая клюква – 3 ст.л.

орехи – 3 ст.л.

крекер

розмарин

Способ приготовления:

1. К сливочному крем-сыру добавить натертый на мелкой терке сыр.

2. Клюкву и орехи измельчить ножом и часть этой смеси добавить в творожную массу.

3. Также добавить немного соли по вкусу и перемешать.

4. Из творожной массы сформировать шарики, которые обвалять в смеси орехов и клюквы.

5. Каждый шарик выложить на крекер и украсить розмарином.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: