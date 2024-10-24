Капуста – очень универсальный и полезный продукт. И приготовить из такого овоща можно даже сытный обед. Нужно только добавить нежное куриное филе, а также много натертого сыра – получится очень вкусно.

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Идея приготовления сытной капустной запеканки опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Особую сочность добавят помидоры.

Ингредиенты:

капуста молодая небольшая – 1/2 шт.

куриное филе – 1 шт.

яйца – 4 шт.

соль, перец

паприка – 1 ч.л.

сметана – 100 г

петрушка

сыр твердый или моцарелла – 100 г

помидор – 1 шт.

пармезан – 40 г.

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать слайсами и выложить в форму, смазанную маслом.

2. Куриное филе порезать кубиком.

4. Добавить яйца, соль, перец, паприку, натертый творог, сметану и измельченную петрушку.

3. Вылить все на капусту.

4. Нарезать слайсами помидоры и разложить сверху.

5. Посыпать натертым пармезаном.

6. Запекать в течение 45 минут при температуре 200°С.