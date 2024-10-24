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Элементарная запеканка из капусты для обеда: что добавить, чтобы блюдо было сытным
Капуста – очень универсальный и полезный продукт. И приготовить из такого овоща можно даже сытный обед. Нужно только добавить нежное куриное филе, а также много натертого сыра – получится очень вкусно.
Идея приготовления сытной капустной запеканки опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Особую сочность добавят помидоры.
Ингредиенты:
- капуста молодая небольшая – 1/2 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- соль, перец
- паприка – 1 ч.л.
- сметана – 100 г
- петрушка
- сыр твердый или моцарелла – 100 г
- помидор – 1 шт.
- пармезан – 40 г.
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать слайсами и выложить в форму, смазанную маслом.
2. Куриное филе порезать кубиком.
4. Добавить яйца, соль, перец, паприку, натертый творог, сметану и измельченную петрушку.
3. Вылить все на капусту.
4. Нарезать слайсами помидоры и разложить сверху.
5. Посыпать натертым пармезаном.
6. Запекать в течение 45 минут при температуре 200°С.