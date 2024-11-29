Для того, чтобы приготовить классическое хачапури, нужно готовить дрожжевое тесто. Но для того, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться более простым методом. Для него вам понадобится обычная сковорода.

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Идея приготовления ленивого хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Творог внутри будет очень нежный.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 230 г

яйца – 2 шт

сыр – 150 г

мука – 120 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль, чеснок, хмели сунели – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить яйца, специи.

2. Добавить натертый сыр, муку и разрыхлитель.

3. Влить молоко, хорошо перемешать.

4. Выложить все на разогретую сковороду.

5. Жарить с одной стороны 15 минут под закрытой крышкой.

6. Затем перевернуть и жарить еще 5-10 минут под закрытой крышкой.

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