Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

Для того, чтобы приготовить классическое хачапури, нужно готовить дрожжевое тесто. Но для того, чтобы сэкономить время, можно воспользоваться более простым методом. Для него вам понадобится обычная сковорода.

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Идея приготовления ленивого хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Творог внутри будет очень нежный.

Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 230 г
  • яйца – 2 шт
  • сыр – 150 г
  • мука – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль, чеснок, хмели сунели – по вкусу
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

1. К кисломолочному сыру добавить яйца, специи.

Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

2. Добавить натертый сыр, муку и разрыхлитель.

Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

3. Влить молоко, хорошо перемешать.

Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

4. Выложить все на разогретую сковороду.

Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

5. Жарить с одной стороны 15 минут под закрытой крышкой.

Элементарное хачапури на сковороде: готовится максимум 15 минут

6. Затем перевернуть и жарить еще 5-10 минут под закрытой крышкой.

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