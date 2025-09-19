Брускетты уже давно стали любимой закуской для тех, кто ценит простоту приготовления и яркий вкус. Они подходят как для праздничного стола, так и для быстрого перекуса в будни. Сочетание хрустящего хлеба, нежного сливочного сыра и запеченного перца создает гармонию текстур и ароматов. Такой вариант блюда легко разнообразить, добавив зелень или яйцо для подачи. Это именно тот случай, когда несколько ингредиентов превращаются в изысканную закуску.

Видео дня

Идея приготовления брускетт с запеченным перцем опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

300 г болгарского перца

пучок свежей зелени

50 г сливочного сыра

100 г хлеба

2 яйца (для подачи)

Способ приготовления:

1. Запекайте перец в духовке примерно 30 минут, пока он не станет мягким и слегка подрумяненным.

2. Затем сложите его в полиэтиленовый пакет или накройте пищевой пленкой, чтобы он легко отдавал кожуру.

3. После охлаждения очистите от кожуры, нарежьте кубиками и смешайте с измельченной зеленью и сливочным сыром.

4. Хлеб подсушите на сухой сковороде или в тостере, чтобы он стал золотистым и хрустящим. На каждый кусочек намажьте смесь из перцев и сыра. Для большей сытности можно дополнить брускетты половинками вареных яиц.

5. Готовые брускетты лучше всего подавать сразу, чтобы хлеб оставался хрустящим.

6. Они прекрасно подходят как отдельное блюдо или как дополнение к основным блюдам, вину или чаю.

