Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

Кабачковые оладьи – идеальный вариант обеда или ужина. Такие изделия достаточно бюджетны и готовятся в считанные минуты. Получится очень вкусно, если добавить в тесто много измельченной зелени, а также натертый творог.

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Идея приготовления элементарных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia zhakulina) в Instagram. Подавайте со сметаной.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт. (250-300 г)

яйца – 1 шт.

твердый сыр – 20 г

немного зеленые (укроп и петрушка)

мука – 1 ст.л.

специи: сухой чеснок, прованские травы, соль

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке.

2. Добавить щепотку соли, перемешать и отставить на 5 минут.

3. Из кабачка отжать лишнюю жидкость, добавить яйцо, сыр, зелень и специи, перемешать.

4. Добавить муку и снова перемешать.

5. Жарить оладьи нужно на среднем огне смазав сковородой немного растительным маслом.

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