Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно
Кабачковые оладьи – идеальный вариант обеда или ужина. Такие изделия достаточно бюджетны и готовятся в считанные минуты. Получится очень вкусно, если добавить в тесто много измельченной зелени, а также натертый творог.
Идея приготовления элементарных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia zhakulina) в Instagram. Подавайте со сметаной.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт. (250-300 г)
- яйца – 1 шт.
- твердый сыр – 20 г
- немного зеленые (укроп и петрушка)
- мука – 1 ст.л.
- специи: сухой чеснок, прованские травы, соль
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на терке.
2. Добавить щепотку соли, перемешать и отставить на 5 минут.
3. Из кабачка отжать лишнюю жидкость, добавить яйцо, сыр, зелень и специи, перемешать.
4. Добавить муку и снова перемешать.
5. Жарить оладьи нужно на среднем огне смазав сковородой немного растительным маслом.
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