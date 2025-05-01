Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
639
Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

Кабачковые оладьи – идеальный вариант обеда или ужина. Такие изделия достаточно бюджетны и готовятся в считанные минуты. Получится очень вкусно, если добавить в тесто много измельченной зелени, а также натертый творог.

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Идея приготовления элементарных кабачковых оладий опубликована на странице фудблогера Анастасии Жакулиной (anastasia zhakulina) в Instagram. Подавайте со сметаной.

Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт. (250-300 г)
  • яйца – 1 шт.
  • твердый сыр – 20 г
  • немного зеленые (укроп и петрушка)
  • мука – 1 ст.л.
  • специи: сухой чеснок, прованские травы, соль

Способ приготовления:

Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

1. Кабачок натереть на терке.

2. Добавить щепотку соли, перемешать и отставить на 5 минут.

Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

3. Из кабачка отжать лишнюю жидкость, добавить яйцо, сыр, зелень и специи, перемешать.

Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

4. Добавить муку и снова перемешать.

Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

5. Жарить оладьи нужно на среднем огне смазав сковородой немного растительным маслом.

Элементарные кабачковые оладьи со сметаной: получится бюджетно и сытно

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