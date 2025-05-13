Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом
Вместо привычных бутербродов можно приготовить сытные яичные маффины. Для начинки прекрасно подойдут обычные сыр и колбаса. Такие изделия удобно брать с собой на перекус на работу или дать ребенку в школу.
Идея приготовления вкусных яичных маффинов опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо готовится элементарно.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- соль
- молоко – 50 мл.
- вареная колбаса от – 100 г
- сыр – 70 г
- укроп
Способ приготовления:
1. Для начала в миску разбить 4 яйца.
2. Добавить соль, немного взбить венчиком и добавить молоко.
3. Для начинки колбасу нарезать кубиком, высыпать к яичной массе и затем добавить натертый сыр и зелень.
4. Еще раз перемешать и распределить по смазанным маслом формочкам.
5. Поставить выпекаться на 20 минут при температуре 185 градусов.
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