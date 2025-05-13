Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
849
Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

Вместо привычных бутербродов можно приготовить сытные яичные маффины. Для начинки прекрасно подойдут обычные сыр и колбаса. Такие изделия удобно брать с собой на перекус на работу или дать ребенку в школу.

Видео дня

Идея приготовления вкусных яичных маффинов опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо готовится элементарно.

Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • соль
  • молоко – 50 мл.
  • вареная колбаса от – 100 г
  • сыр – 70 г
  • укроп

Способ приготовления:

Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

1. Для начала в миску разбить 4 яйца.

Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

2. Добавить соль, немного взбить венчиком и добавить молоко.

Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

3. Для начинки колбасу нарезать кубиком, высыпать к яичной массе и затем добавить натертый сыр и зелень.

Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

4. Еще раз перемешать и распределить по смазанным маслом формочкам.

Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

5. Поставить выпекаться на 20 минут при температуре 185 градусов.

Элементарные маффины с сыром и колбасой: значительно лучше бутербродов с хлебом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты