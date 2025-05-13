Вместо привычных бутербродов можно приготовить сытные яичные маффины. Для начинки прекрасно подойдут обычные сыр и колбаса. Такие изделия удобно брать с собой на перекус на работу или дать ребенку в школу.

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Идея приготовления вкусных яичных маффинов опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Блюдо готовится элементарно.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

соль

молоко – 50 мл.

вареная колбаса от – 100 г

сыр – 70 г

укроп

Способ приготовления:

1. Для начала в миску разбить 4 яйца.

2. Добавить соль, немного взбить венчиком и добавить молоко.

3. Для начинки колбасу нарезать кубиком, высыпать к яичной массе и затем добавить натертый сыр и зелень.

4. Еще раз перемешать и распределить по смазанным маслом формочкам.

5. Поставить выпекаться на 20 минут при температуре 185 градусов.

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