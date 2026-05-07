Рулетики из лаваша – один из самых простых вариантов быстрой горячей закуски для всей семьи. Начинка из куриного фарша, сыра и вареных яиц получается сочной, а тонкий лаваш после духовки становится румяным и хрустящим. Такое блюдо подойдет и для обеда, и для ужина, и даже для праздничного стола. Готовятся рулетики очень быстро, а ингредиенты для рецепта найдутся почти в каждом холодильнике.

Идея приготовления быстрых рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

тонкий лаваш – 2 шт.

куриный фарш – 300 г

твердый сыр – 100 г

отварные яйца – 2 шт.

зеленый лук – 1 небольшой пучок

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

любимые специи – по желанию

яйцо – 1 шт.

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Смешайте куриный фарш с мелко нарезанным зеленым луком, солью и специями.

2. Отваренные яйца натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Сыр также натрите отдельно.

3. Разверните лаваш на рабочей поверхности.

4. Равномерно распределите слой фарша, не доходя несколько сантиметров до краев. Сверху выложите яйца и посыпьте сыром.

5. Аккуратно заверните лаваш в плотный рулет. Нарежьте его на крупные кусочки или оставьте целым – в зависимости от формы для запекания. Выложите рулетики в форму швом вниз.

6. Смажьте поверхность взбитым яйцом, по желанию посыпьте кунжутом.

7. Отправьте блюдо в разогретую духовку.

6. Запекайте рулетики примерно 25-30 минут при температуре 190 градусов до румяной корочки.

7. Подавайте горячими, пока сыр внутри остается тягучим и нежным.

