Элементарные рулетики из лаваша в духовке: добавьте внутрь курицу, сыр и отварные яйца

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
444
Элементарные рулетики из лаваша в духовке: добавьте внутрь курицу, сыр и отварные яйца

Рулетики из лаваша – один из самых простых вариантов быстрой горячей закуски для всей семьи. Начинка из куриного фарша, сыра и вареных яиц получается сочной, а тонкий лаваш после духовки становится румяным и хрустящим. Такое блюдо подойдет и для обеда, и для ужина, и даже для праздничного стола. Готовятся рулетики очень быстро, а ингредиенты для рецепта найдутся почти в каждом холодильнике.

Идея приготовления быстрых рулетиков из лаваша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Элементарные рулетики из лаваша в духовке: добавьте внутрь курицу, сыр и отварные яйца

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш – 2 шт.
  • куриный фарш – 300 г
  • твердый сыр – 100 г
  • отварные яйца – 2 шт.
  • зеленый лук – 1 небольшой пучок
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • любимые специи – по желанию
  • яйцо – 1 шт.
  • кунжут – по желанию

Способ приготовления:

Элементарные рулетики из лаваша в духовке: добавьте внутрь курицу, сыр и отварные яйца

1. Сначала приготовьте начинку. Смешайте куриный фарш с мелко нарезанным зеленым луком, солью и специями.

2. Отваренные яйца натрите на крупной терке или мелко нарежьте. Сыр также натрите отдельно.

Элементарные рулетики из лаваша в духовке: добавьте внутрь курицу, сыр и отварные яйца

3. Разверните лаваш на рабочей поверхности.

4. Равномерно распределите слой фарша, не доходя несколько сантиметров до краев. Сверху выложите яйца и посыпьте сыром.

Элементарные рулетики из лаваша в духовке: добавьте внутрь курицу, сыр и отварные яйца

5. Аккуратно заверните лаваш в плотный рулет. Нарежьте его на крупные кусочки или оставьте целым – в зависимости от формы для запекания. Выложите рулетики в форму швом вниз.

6. Смажьте поверхность взбитым яйцом, по желанию посыпьте кунжутом.

Элементарные рулетики из лаваша в духовке: добавьте внутрь курицу, сыр и отварные яйца

7. Отправьте блюдо в разогретую духовку.

6. Запекайте рулетики примерно 25-30 минут при температуре 190 градусов до румяной корочки.

7. Подавайте горячими, пока сыр внутри остается тягучим и нежным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты