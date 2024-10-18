Вместо разнообразных пирогов из слоеного теста можно приготовить вкусные творожные слойки. Такой десерт – это значительная экономия времени и бюджета. Вам не нужно долго вымешивать тесто – просто выложите на готовые основания начинку и поместите в духовку.

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Идея приготовления слоек с творожной начинкой опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Сверху можно выложить любые излюбленные фрукты.

Ингредиенты:

слоено-дрожжевое тесто – 500 г

кисломолочный творог – 200 г

сахар – 1-2 ст.л.

ванильный сахар/ванилин

крахмал – 1 ст.л.

нектарины/персики/ягоды

желток

Способ приготовления:

1. Для начинки в кисломолочный сыр (лучше брать именно зернистый), добавить сахар, ванилин, крахмал.

2. Всё хорошо перемешать.

3. Нектарины нарезать на тонкие кусочки.

4. Тесто выложить на застеленный пергаментом противень.

5. Разделить на частицы, сделать неглубокие разрезы и выложить начинку.

6. Свободные края смазать желтком.

7. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.

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