Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

Екатерина Ягович
Моя столовая
2 минуты
78
Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

Вместо разнообразных пирогов из слоеного теста можно приготовить вкусные творожные слойки. Такой десерт – это значительная экономия времени и бюджета. Вам не нужно долго вымешивать тесто – просто выложите на готовые основания начинку и поместите в духовку.

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Идея приготовления слоек с творожной начинкой опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Сверху можно выложить любые излюбленные фрукты.

Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

Ингредиенты:

  • слоено-дрожжевое тесто – 500 г
  • кисломолочный творог – 200 г
  • сахар – 1-2 ст.л.
  • ванильный сахар/ванилин
  • крахмал – 1 ст.л.
  • нектарины/персики/ягоды
  • желток

Способ приготовления:

Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

1. Для начинки в кисломолочный сыр (лучше брать именно зернистый), добавить сахар, ванилин, крахмал.

2. Всё хорошо перемешать.

Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

3. Нектарины нарезать на тонкие кусочки.

Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

4. Тесто выложить на застеленный пергаментом противень.

Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

5. Разделить на частицы, сделать неглубокие разрезы и выложить начинку.

Сырные слойки из слоеного теста на перекус для ребенка: готовятся в считанные минуты

6. Свободные края смазать желтком.

7. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.

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